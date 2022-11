Consultado sobre si el eventual adelantamiento de la postulación respondería a una estrategia para acelerar la diferenciación del kirchnerismo del gobierno de Alberto Fernández, Catterberg consideró que ello "puede profundizarse sin la necesidad de un anuncio de una candidatura presidencial". "La profundidad del conflicto interno puede escalar, y no descarto que en algún momento CFK o el kirchnerismo no se banque tener sus banderas a media asta y las levante, las de un nacionalismo populista que critique la marcha de la situación económica y rompa. Pero eso no necesariamente requiere de una candidatura presidencial", dijo.

Fue entonces, cuando el director de Poliarquía ensayó lo que consideró "la única lógica" por la que la Vicepresidente podría adelantar su postulación.

"La única lógica por la que yo imagino que Cristina Kirchner podría anunciar esto que se está amagando es la situación judicial. Básicamente, que CFK anticipe los fallos que vienen en las próximas semanas y anuncie la candidatua y que esté jugando el juego de decir luego 'vieron que una vez que yo anuncié mi candidatura presidencial después vinieron los fallos judiciales que me quieren proscribir'. Es la única argumentación desde mi entendimiento y desde la lógica política que puedo imaginar por qué una figura de la estatura política de Cristina tan instalada, tan fuerte que necesita sólo un tuit una hora antes del cierre de la lista en mayo del año que viene para tomar posición", dijo.

"Lo único que se me ocurre como lógica es decir que es candidata para después decir que una vez anunciado eso, la Justicia la está buscando proscribir", resumió.

