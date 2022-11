Demoledor video de Fernando Gray contra el acto de CFK

"Hoy un acto más no le va a cambiar la vida a nadie. Hoy no es momento de parar para celebrar nada. Hoy, nuestras vecinas y vecinos necesitan soluciones. Porque estas 240 familias no pueden vivir a la vera del arroyo Otero", dice el intendente y reclamante aún de la conducción del PJ bonaerense a manos de Máximo Kirchner, Fernando Gray, en su video con una voz de un locutor en off mostrando imágenes de la pobreza, tal cual lo hizo hace dos años, cuando subió a la terraza del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, criticando abiertamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner al sostener que "hoy lo que diga no le va a interesar a nadie".