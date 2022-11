Chau Netflix: Nueva versión gratis e ilimitada

En cuanto a las películas y series disponibles, Rakuten VIKI posee diferentes categorías, dependiendo del país donde se realizó la producción, entre los que se destacan:

Japón

Corea del Sur

China continental

Taiwán

Tailandia

Después del boom de las series coreanas en servicios de streaming como Netflix, la plataforma apostó por ampliar el repertorio proveniente de este país, pero también cuenta con una gran variedad de géneros, desde comedias románticas, dramas de época, romance, crimen, suspenso, acción, fantasía e incluso shows infantiles.

Y no solamente posee contenido On Demand, sino que también ofrece estrenos en simultáneo con los canales a los que engloba desde Oriente, donde una etiqueta indica cuáles son los contenidos que se encuentran Al Aire, es decir, que se hallan actualmente en emisión en su país de origen.

Por último, sus planes de suscripción permiten acceder a series exclusivas de forma parcial o total. Los mismos se diferencian entre Normal, el cuál es gratis, Standar, que sale u$s 4,99 al mes, y Premium, que cuesta u$s 9,99 al mes.

rakuten viki.jpg Rakuten VIKI se encuentra a la vanguardia en muchas de las funciones que ofrece para los usuarios a diferencia de Netflix, como los comentarios cronometrados o los estrenos en simultáneo

VIKI es la segunda incursión de Rakuten en el mundo del streaming, ya que el titán del e-commerce en Japón ya había anunciado hace poco la salida al mercado de su servicio de contenido On Demand el cual cuenta tanto con un plan de suscripción como uno gratuito con publicidad.

Y aunque existen algunos contenidos que son exclusivos de las versiones pagas, éstas pueden ser gratuitas dependiendo del país de donde se vean.

¿Qué quiere decir esto? Que algunas series o películas que en Argentina, están englobadas dentro del contenido Premium, pueden ser gratuitas en otro país, como por ejemplo España, por lo que el usuario tiene la opción de emplear una VPN para ver ese contenido de forma gratuita.

