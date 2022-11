Es inviable gobernar de esta manera: no se hablan, el Ministerio de Desarrollo Social está paralizado mientras se caen a pedazos nuestros compañeros y compañeras", había lanzado críticas muy duras Klejzer en declaraciones radiales.

Este jueves 17 de noviembre confirmó: "Nos fuimos del gobierno como organización, en clave de no querer, no poder y la inviabilidad del ajuste. No estamos de acuerdo con el ajuste. Presentamos la renuncia hace 20 días pero no hubo tiempo para anunciar nuestra salida porque se fue Juanchi, vino Tolosa Paz y hay un ataque de la derecha sobre los Potenciar Trabajo", comenzó.

"En líneas generales, el Ministerio se divide en 3: los laburantes, que no tienen la lapicera; luego están los que no saben nada y después vienen los peores: los que sabiendo del desastre convalidan un ajuste", lanzó Klejzer en declaraciones a la AM 750.

"Hay un vacío de política social de fortalecimiento de los alimentos muy importante. Si a eso le sumás cero política con respecto a garantizar el acceso al agua. Vi una situación muy compleja", manifestó el funcionario.

A su vez, en Página12 había dicho días atrás, Klejzer fue informado de que los programas sociales de bolsones focalizados del Ministerio de Desarrollo Social de Nación,"llegaron 3 veces" este año a las comunidades, "cuando tendrían que haber llegado cada 20 días". En charla con Salta/12 el funcionario recordó que a las familias originarias les hicieron elegir entre la tarjeta Alimentar o el bolsón focalizado. La gente optó por el módulo alimentario, pero no les llegó y tampoco les dieron la tarjeta. "A partir de ahora esto se modifica sí o sí, no puede ser esto bajo ningún aspecto", aseguró.

"Si los alimentos que forman parte de la cotidianidad de los sectores populares no frenan su escalada, mes a mes tendremos más y más pobres e indigentes", cargó también desde Twitter.

