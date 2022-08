El boom en Netflix por las series coreanas no tiene techo

Joyita oculta que tiene un tiempo en el catálogo de Netflix, pero que es un imperdible por la cantidad de aristas que afronta con muchísima cancha. Yoon Ji-ho es una escritora de telenovelas en la quiebra, por lo que decide mudarse del lugar que comparte con su hermano mientras sueña con la casa propia. Por el otro lado, Sae-hee es un hombre poco sociable y algo tacaño, que está en busca de un compañero de piso para poder costear su hipoteca. Ambos se encontrarán sin saberlo en el mismo departamento, mientras ven el fútbol europeo y convencen a todos sus amigos de que son una pareja. La serie toca una infinidad de problemáticas con cada uno de los personajes, pero lo hace de una forma armoniosa y que se siente genuina. Circunstancias de acoso laboral, explotación, el techo de cristal, la libertad sexual (y como es vista socialmente), la individualidad de las mujeres por fuera de una estructura familiar-matrimonial, todo sin dejarse llevar por juicios morales.

BECAUSE THIS IS MY FIRST LIFE (2017) - TRAILER

Una serie que muestra el proceso de creación de una empresa emergente de forma dinámica, mientras converge con las tramas de varias personas sumergidas en el mundo de las Start-Ups, como su nombre lo indica, mientras luchan por un lugar dentro de la i ncubadora empresarial ficticia de SandBox. Seo Dal-mi (Bae Suzy, sí, esa Suzy, quienes son versados en K-Pop de la llamada segunda generación la reconocerán enseguida) es una joven con una infancia financieramente difícil pero un amplio abanico de experiencias y que ha luchado por obtener un lugar en el saturado mercado laboral toda su vida. En su búsqueda por el éxito, decide ingresar a SandBox al mismo tiempo que el genio matemático Nam-Do San, su involuntario primer amor por correspondencia, que a pesar de sus dotes creativas en el campo de sistemas, tampoco posee un presente muy próspero. Esta serie muestra de forma sencilla los términos y los procesos que conllevan el tempestuoso camino de emprender por cuenta propia, mientras que deben lidiar con los malentendidos del pasado.

Una historia romántica que incluye, la pasión nacional por el esgrima, una Corea del Sur en plena crisis económica con el FMI a finales de los '90 (extrañamente específico para el público argentino pero esto es un dato que realmente sucedió), y el contraste con el tiempo de cuarentena del 2020. La historia corre con dos líneas temporales y va alternando entre el pasado y el presente: En el pasado, cuenta la historia de incertidumbre constante de Na Hee-do y sus amigos, jóvenes que han perdido la fe en sus sueños dadas las circunstancias. Ella es una talentosa esgrimista que desea conocer a un ídolo nacional en este rubro, llamada Ko Yu-Rim, y el cierre del equipo de esgrima de su secundaria se convertirá en la oportunidad que necesita para que eso suceda. Por otro lado, en el ahora está la narrativa pasiva de Kim Min-chae, hija de nuestra protagonista Na Hee-do, una jovencita que ha perdido la vocación por el ballet debido a la desesperanza que converge con ella tras la declaración de la pandemia de Covid-19. La historia habla de la conformación de los sueños y las esperanzas ante entornos hostiles, ante la indiferencia de los adultos a entender los proyectos de los jóvenes y sobre todo habla de amistad, de cómo una amistad puede convertirse en amor, y ésta puede salvarnos aunque sintamos que lo perdimos todo, como le sucede al tercer protagonista de la historia, Baek Yi-jin, un ambicioso trabajador que aspira a ser periodista.

Contenido Made in Corea que le da un giro de tuerca a la fórmula Chico conoce Chica para adentrarse en temas con tonos más oscuros: La utilización de escenas Stop Motion para acercar al público a situaciones relacionadas a los traumas infantiles o a los trastornos mentales son un marcado contraste para presentar a los protagonistas de esta historia: Un joven cuidador de una sala de psiquiatría llamado Moon Kang Tae, debe atravesar en soledad el cuidado de su hermano mayor, que posee indicios de autismo con retraso madurativo, al tiempo que conoce a una exitosa escritora de literatura infantil que posee un trastorno de personalidad antisocial y claros rasgos perversos. Para aderezar todo, curiosamente esta escritora es admirada por su hermano mayor. La belleza y la fragilidad de esta historia entre un hombre que niega el amor y una mujer que no conoce lo que es amar y ser amado, desafían todo tipo de convenciones a las clásicas parejas monogámicas y heterosexuales. Ambos deberán aprender del otro para crecer ante las circunstancias.

It's Okay To Not Be Okay | Official Trailer | Netflix