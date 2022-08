"El deporte nacional es sacarle dólares baratos al BCRA"

Luego, en cuanto a las reservas del Banco Central, indicó: "El campo ha liquidado mucho más en valor que en años anteriores pero menos en toneladas. Lo que estamos discutiendo de retención no es la fantasía del kirchnerismo de millones de toneladas, sino 2500 millones de dólares; no arregla todo. A esta brecha, no hay economía que funcione bien".