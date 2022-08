Cepo en Netflix: Costo extra para cuentas compartidas

Cepo en netflix.jpg La medida de Netflix sobre las cuentas compartidas no se aplicará a la ejecución del servicio mediante dispositivos móviles.

El servicio de streaming también agregó otra medida digna de debate llamada modo vacaciones, donde autoriza a ver Netflix en una TV fuera del hogar una vez por ubicación al año, hasta por dos semanas, siempre y cuando la cuenta no se haya usado previamente en dicha ubicación. Aunque desde la empresa de entretenimiento se aseguró que no se agregará automáticamente una casa para cobrar el cargo extra, los usuarios se muestran escépticos ante la viabilidad de estas decisiones, ya que presenta una configuración que no impide el cambio de facturación involuntario.