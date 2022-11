Juan Schiaretti prueba: Reunión con CGT y dólares españoles

Si bien ese proyecto sobre el cierre de su carrera (no puede volver a ser gobernador ni pretende serlo luego de tres ciclos) se frenó en el último tiempo ante la prioridad de acomodar su sucesión en favor de Martín Llaryora, las esperanzas no se desvanecen. Sino que, a partir de ahora, el ‘Gringo’ comenzará a trabajar más arduamente para congregar un espacio alternativo a la grieta, que convoque dirigentes del peronismo, radicalismo, pro y por qué no libertarios que busquen “saltar la grieta por arriba”.