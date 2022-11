Juan Schiaretti quiere ser presidente: ¿Verdad o humo?

Para ello, Juan Schiaretti viene trabajando por lo bajo en la formación de un espacio político que congregue a todo lo que queda fuera de la “grieta”, en una versión fortalecida de su intento en 2019 que solo congregó peronistas rechazados. En esa oportunidad, el proyecto fracasó.

Ahora, con una visión más amplia, el “Gringo” le viene dando forma a un carril central mucho más espacioso. Y con el objetivo de confrontar con el kirchnerismo como polo negativo en lo que a él respecta.

schiaretti.jpg Juan Schiaretti, ¿candidato en 2023?

Al respecto, su aprendiz Martín Llaryora, confirmó a los medios en los últimos días que las intenciones del gobernador son, efectivamente, presidenciales. “Va a lanzarse, va a intentar posicionarse y ojalá sea el próximo presidente. Está volviendo de un viaje y luego se va a posicionar a nivel nacional. Él cree que hay que encabezar algo amplio, ya que esta grieta entre dos esquemas que ya fracasaron en la gestión de la Argentina, divide y generan odio. Hay que salir con acuerdos nacionales en este momento difícil”, señaló el candidato a gobernador a Modo Fontevecchia.

Sin embargo, decir que Juan Schiaretti será candidato es, al menos, apresurado. La realidad indica que el gobernador cordobés tiene un nivel de desconocimiento considerable por fuera de la región central del país, algo que podría significar un problema.

En ese sentido, el trabajo de Juan Schiaretti para los próximos meses será el de posicionarse como una figura nacional. Probablemente su perfil en medios nacionales se eleve como nunca antes.

No obstante, el gobernador de Córdoba no va a lanzarse a la “pileta”, no sin antes estar seguro de que hay agua. Y eso implicaría ser competitivo para, por lo menos, poder negociar algún valor con un eventual ganador.

De ninguna manera, Juan Schiaretti expondrá sus años de trabajo a un tiro de suerte. Únicamente con seguridad se aventuraría a asomar la cabeza fuera de su finca.

Así las cosas, el proyecto nacional del cordobés tiene cada vez más forma. Solo el tiempo dirá si se transforma en opción para el 2023.

Otras lecturas de Urgente24:

Tarifas de luz: 27% más para los hogares desde noviembre

YPF aumenta la nafta y el gasoil del 6% al 8%

CFK solo confía en La Cámpora: qué les delegó la Vice