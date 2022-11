Eduardo Feinmann: "CFK golpista" y alto "fail" por Schiaretti

Es que la vicepresidenta logró alcanzar el quórum para iniciar la sesión, pese a que la oposición decidió no bajar al recinto. De esta forma, sin JxC, la votación fue por unanimidad y, así, el rionegrino Martín Doñate volvió a ser designado como consejero por la tercera minoría. Por lo tanto, la vice acabó su movida aventajando a la corte que no puede objetar algo decidido por el pleno del cuerpo.

Captura de pantalla (296).png Eduardo Feinmann sentenció: "Cristina se ha comportado como una golpista".

En este sentido suprimió a Luis Juez, que había sido confirmado por el fallo de la Corte en representación de la segunda minoría como había solicitado el PRO.

La CSJN en el fallo había repudiado la jugada de la expresidenta por apartarse de "las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a las que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas”.

La movida anti judicial de CFK despertó furia también de un grupo de abogados. Días atrás, encabezados por el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro, denunciaron penalmente a CFK por los delitos de "desobediencia" y "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

"Fail" por Juan Schiaretti

Durante el pase con Pablo Rossi, los periodistas trataron de indicar cuáles fueron los senadores que apoyaron el decreto parlamentario DPP N° 33/22 por medio del cual la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Nación -es decir, CFK- designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura a Martin Doñate (como titular) ,y que luego, con éxito validó, con unanimidad de su partido en el senado.

Entonces el cordobés comentó: “Arrastró con ella a 37 senadores y no solo a los 34 del bloque. Yo me animo a decir que CFK está metiendo al peronismo”.

image.png Eduardo Feinmann y Pablo Rossi acusaron a la senadora peronista Alejandra María Vigo (esposa de Juan Schiaretti) de "apoyar" a CFK por no presentarse en el recinto.

Y ahí Feinmann surgió que la senadora Alejandra María Vigo que representa a “Hacemos por Córdoba” incluía la lista de aquellos legisladores peronistas que respaldaron a CFK en su ataque contra la Justicia. Y su par completó: "Alejandro Vigo, la esposa de Juan Schiaretti”, le remarcó.

En ese sentido, Feinmann estalló de furia y con ironía y aplausos, expresó: “Muy bien Schiaretti, pequeño detalle, yo no sabía que él también es un tipo que se pasa por el traste un fallo la corte. Raro en él, porque es un tipo republicano. Me parecía, hasta hoy lo creía de esa manera”.

Pero, de pronto Pablo Rossi, dudó y se preguntó: “Vigo estaba en la sesión, se plegó?". Y Eduardo Feinmann, a modo de defensa dijo: “Hoy estaba el tema con que Vigo iba a apoyar, por ahí no lo hizo. No importa ¿Faltaban 4 votos no?".

Después de chequear la información, ambos concluyeron que la información que les habían transmitido era incorrecta. “Vigo no dio quórum. Está en celeste en el cuadro". Y Eduardo la felicitó, con el dedo pulgar hacia arriba: “Muy bien”.

Luego los dos coincidieron en que les parecía “extraño”. Sin embargo, Rossi insistió: “Bueno no se presentó al recinto”, y su colega replicó: "Claro eso es también ayudar, zona gris”.

De este modo, CFK se apoyó en sus habituales aliados para alcanzar justo los 37 legisladores necesarios para sesionar y logró designar como representantes del oficialismo para el Consejo de la Magistratura Martín Doñate, a María Pilatti Vergara y Mariano Recalde, mientras que por la oposición fue incluido el radical Eduardo Alejandro Vischi.

Más contenido de Urgente24

Qué hablaron directores de YPF con ejecutivos de Huawei

¿Horror o alivio? Hallan los restos de una mujer desaparecida

La Iglesia le suelta la mano al Gobierno y puso condiciones

Inglaterra: Enterró a su perro, pero al final lo encontró cinco días después

Netflix: Furor por truco para eliminar gente de una cuenta