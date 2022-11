Aumento de intentos de suicidio en adolescentes y jóvenes

No sucede sólo en Italia. Ni exclusivamente en USA. El problema es mucho más amplio en una cultura global que no podrán impedir que deje de ser global los aventureros de la geopolítica. Y es necesario estar enfocados en el problema. Que sucede en Italia lo presentó la excelente miniserie difunda por el streaming Netflix, 'Tutto Chiede Salvezza' (Todos quieren salvarse), dirigida por Francesco Bruni. Pero no es un problema que se inventaron él y sus coguionistas, Francesco Cenni, Daniela Gambaro y Daniele Mencarelli. Problemas y hospitalizaciones de adolescentes y jóvenes por depresiones, adicciones y también lo que se conoce como 'ideación suicida', incluyendo intentos de suicidio (en la serie mencionada, el caso de 'Nina').