"El asunto es que Xi Jinping no le tiene temor a Joe Biden"

-Bueno, en China existía un mandato de 5 años que luego se hizo prorrogable otros 5 pero resulta que ahora Xi Jinping no se fue a su casa, se queda otros 5 años y queda la pregunta por qué no permanecería más tiempo en el poder.

¿Cómo evalúa el interés de USA por el Pacífico Sur?

-Si hay un lugar en el mundo en donde USA arriesga sus intereses en serio; intereses vitales para ser una potencia global, es en el Asia Pacífico y en la zona donde se encuentran Taiwán y Japón. En un territorio de importancia crítica para USA en el sentido de su credibilidad, pero también es crítico para China. En el caso de Taiwán, se trata de las fronteras, de la colindancia y de las fricciones que las cercanías imponen (lo mismo le sucede a USA con México, ya que estamos hablando de fricciones) y en estos casos es necesario tomar decisiones y posiciones políticas.

Es preocupante la declaración del señor Xi Jinping, en el sentido de prepararse para la guerra. No creo que China vaya a la guerra por Taiwán en un horizonte cercano pero me parece que para permanecer en el poder, Xi Jinping tuvo que endurecer gran parte de su discurso, agradando a ciertos sectores chinos que ven a Taiwán como algo realmente clave para el país. Es preocupante la declaración del señor Xi Jinping, en el sentido de prepararse para la guerra. No creo que China vaya a la guerra por Taiwán en un horizonte cercano pero me parece que para permanecer en el poder, Xi Jinping tuvo que endurecer gran parte de su discurso, agradando a ciertos sectores chinos que ven a Taiwán como algo realmente clave para el país.

-También podemos hablar de Indonesia, un país aliado de USA, a tal punto de que han hecho maniobras militares en conjunto... Joe Biden se interesa mucho por todo lo que tiene que ver con Asia.

-En realidad, esto no es con Biden sino que ha empezado mucho antes, quizás con Brack Obama. Era natural que USA hiciera algo frente a una amenaza vital: que China fuese por su preponderancia estratégica. Todo lo que valoramos de USA en términos de poder sería muy distinto sí USA no tuviera ese poder, si no se preocupara por la seguridad internacional en los lugares de su interés. Sería un país irrelevante, mercado importante pero no un jugador que le permita asegurarse preeminencia internacional. Eso es lo que se juega en Asia Meridional.

Lo que a mí me resulta poco entendible es que USA hasta la Administración Biden fuese tan ambiguo con la defensa de Taiwán.

nuclear china.jpeg China nuclear, hasta ahora un interrogante.

-¿En qué en qué se manifiesta esa ambigüedad?

-USA no decía que iría a la guerra en defensa de Taiwán pero tampoco decía que no iba a ir a la guerra por Taiwán. Entonces, USA tenía una cierta flexibilidad para manejarse con respecto a estas cuestiones, y decidía cuándo intervenir involucrarse y cuándo no…

Pero ahora no es así. El gobierno de Joe Biden ha manifestado que ya no hay tal ambigüedad, sino que va a defender Taiwán, y eso me parece que es atar las manos del gobierno de USA, y no sé si actúa como una forma de 'detente' para China… tengo mis dudas.

-¿Dónde está el poder y dónde el temor en este vínculo? ¿Quién es el oso y quién el saltimbanqui?

-El asunto consiste en que este señor Xi Jinping no es alguien que le tenga temor a Biden. No lo considera como un par.

-Pero ¿sería realmente posible que USA responda por Taiwán ante un conflicto, teniendo en cuenta la inversión en aviones y portaviones de 5ta. generación que ya realizó Taiwán?

-Tengo dudas: por un lado, Biden es un tipo que sobreactúa; por otra parte, dudo de que llegado el caso vaya a una guerra con China por Taiwán. Lo veo más dispuesto a ir a una guerra por Ucrania que por Taiwán. Sin embargo, tal como todo en la vida, mi pensamiento tiene limitaciones y me puedo equivocar. La realidad asestará la pincelada definitiva, y veremos la firma del autor sobre el cuadro concluido.

