3 horas y 5 "Noes": China y Estados Unidos prometen paz

Durante la reunión, el presidente de EE. UU., Biden, amplió el compromiso anterior de los "Cinco Noes" hecho por el liderazgo de EE. UU. (es decir, no buscar una nueva Guerra Fría; no buscar cambiar el sistema de China; que la revitalización de sus alianzas no será contra China; no apoyar la "independencia de Taiwán"; no buscar conflictos con China) Durante la reunión, el presidente de EE. UU., Biden, amplió el compromiso anterior de los "Cinco Noes" hecho por el liderazgo de EE. UU. (es decir, no buscar una nueva Guerra Fría; no buscar cambiar el sistema de China; que la revitalización de sus alianzas no será contra China; no apoyar la "independencia de Taiwán"; no buscar conflictos con China)