Luis Lacalle Pou cruzó a Sergio Massa: "Disneylandia"

https://twitter.com/camboue/status/1617706516982951937 Gracias @SergioMassa. Pero no creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado con un ministro de economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos. Por privado le paso el tel de Azucena Arbeleche. Llámela que le dará unos sensatos consejos pic.twitter.com/vAGLPo65AM — Sebastian Da Silva (@camboue) January 24, 2023

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quién se enteró de los dichos del Ministro en el vuelo que lo trajo a Buenos Aires, no se quedó callado tampoco y arremetió:

Es indignante, parece disneylandia Es indignante, parece disneylandia

A su vez, en su discurso de la CELAC hizo hincapié en que había países que no respetaban la democracia:

Me pareció razonable decir que hay países en esta comunidad que, aún consensuando la declaración que habla del cuidado de las instituciones, no respetan la democracia. Me parecía lógico decirlo. Me pareció razonable decir que hay países en esta comunidad que, aún consensuando la declaración que habla del cuidado de las instituciones, no respetan la democracia. Me parecía lógico decirlo.

Y continuó: "Algunos discursos tienen un profundo contenido ideológico. Es entendible y respetable, pero creo que cualquier organismo o espacio que se genere, si lo que los une es la ideología, tiene corta vida", expresó sobre su frase de que la CELAC "parece un club de amigos ideológicos".

https://twitter.com/HectorRTorres2/status/1617981398903820288 El hermano menor tiene el coraje y la sinceridad que le falta al hermano mayor!! https://t.co/YYfTMGtwbT — Hector R Torres (@HectorRTorres2) January 24, 2023

En líneas paralelas, explicó la propuesta que presentó para establecer "una zona de libre comercio que englobe a toda la región, desde México hasta el sur de América del Sur" en el que detalló "queremos que desaparezcan las barreras entre los países. Podemos avanzar en la región, que tiene cosas que no hay en otros lugares del mundo".

"Con Argentina tenemos una relación histórica. Tenemos muchísimas cosas que nos unen. Necesitamos profundizar en muchas otras cosas". “Parece Disneylandia”, cerró Lacalle Pou.

Poco después de la declaración del ministro, Lacalle Pou era recibido en Buenos Aires por el presidente argentino, Alberto Fernández. Pero seguramente la polémica continuará en Montevideo, donde el presidente Uruguayo se reunirá con su par brasileño, Lula es Silva.