Viviana Canosa, de conductora a actriz en LN: Arde el rating

La audiencia volvió a acompañar la segunda emisión de Canosa, con un promedio cercano a los 3 puntos de rating y picos que alcanzaron los 3.2. Más allá de este dato, lo que llamó la atención de los televidentes fue la puesta en escena de la conductora para cerrar su editorial, mostrándose sumamente compungida y al borde del llanto.

"No me puedo sentar frente a una cámara y escribir o decir o contar algo que no siento, y la verdad es que me da mucha vergüenza toda esta gente que sólo se preocupa por el culo de ellos", comenzó diciendo.

Yo les quiero decir algo, la verdad que tengo un nudo en la boca del estómago, porque no haría televisión si no sintiera que tengo algo para contar. Y nadie que tenga un corazón bueno puede pasar otro tape ahora como si nada. Porque mientras estamos acá y vos en tu casa, calentito, mirándonos, ellos se nos cagan de risa

Y agregó: "Están pensando en las elecciones, no están pensando en ninguno de nosotros. Ustedes son muy cínicos. Existe Dios y existe la muerte y nos vamos a morir todos, ustedes también. Ustedes no van a poder caminar por la calle cuando termine este Gobierno".

image.png El senador Luis Juez fue el segundo invitado de Canosa.

"Están pensando en las elecciones, no están pensando en ninguno de nosotros. Ustedes son muy cínicos. Existe Dios y existe la muerte y nos vamos a morir todos, ustedes también. Ustedes no van a poder caminar por la calle cuando termine este Gobierno", continuó.

Hace mucho tiempo que no me siento tan mal haciendo televisión. Renuncia un Jefe de Gabinete, renuncia un Ministro, sólo les importa saber dónde van a sentar sus culos. ¿Y mientras tanto quién le pone la voz a los millones de argentinos?

"Tengo ganas de llorar como vos en tu casa, tanto esfuerzo que hicieron mis viejos, mis abuelos, los tuyos, ¿para esto? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados, frente a nuestros hijos que son chicos y tienen todo el futuro por delante? ¿Se los vamos a regalar a ellos? Basta", cerró Canosa, nuevamente en modo campaña.

-------

