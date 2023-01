Cuándo vuelve Luis Majul y el debut de Viviana Canosa en LN+

Majul no volverá solo. A partir de febrero (la fecha exacta no fue precisada), el periodista compartirá un nuevo ciclo junto a Pablo Rossi en el horario de las 21:00, llamado +Nación. El conductor conservó su programa matutino, 8:30 AM, junto a Débora Plager y Marina Calabró, y también el dominical, el clásico La Cornisa. Sin embargo, +Voces finalizó el año pasado.