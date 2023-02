Baby Etchecopar picanteó a Canosa, ¿y un misil para Viale?

"VIVIANA CANOSA NOS HIZO MUCHO DAÑO", Baby Etchecopar sobre la conductora

Más allá de que el intercambio fuera entre buenos términos, el misil de Etchecopar para Viale no pasó desapercibido. Sucede que la llegada de Canosa a LN+ en el horario de las 23:00 supone un verdadero problema para el conductor de Basta Baby, quien dominaba esa franja en los canales de noticias al no tener competencia.

Sin embargo, el estreno de Canosa está generando una gran expectativa y es muy probable que las métricas de Etchecopar se vean afectadas.

Por otro lado, es importante destacar que el periodista fue sumamente crítico con Canosa, luego de su escandalosa salida en agosto del 2022 denunciando censura por parte del accionista del Grupo América, Daniel Vila. "Nos hizo mucho daño Canosa. Yo tengo años de televisión. Si a mí me prohíben algo, cosa que no me pasa, yo digo 'En este programa me prohibieron una nota', no pego un portazo jamás", dijo en su momento la mesa de Mirtha Legrand.

