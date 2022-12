En este sentido, el también conductor de A24 destacó qué él, junto a los ejecutivos Carlos Infante y Leandro Librera, fueron "los únicos que mantuvieron la radio".

Quiénes fueron los únicos que mantuvieron a nombre de ellos. Porque cuando la quisieron tomar y querían hacer cooperativa y querían tomar la radio para manejarla ellos, [dije] 'Chicos, no hagan cagada. La radio tiene dueño, si la agarran ustedes la van a fundir'. Eran todos dueños. Y te digo más, están laburando adentro de la radio todavía, están todos adentro de la radio y tienen programa Quiénes fueron los únicos que mantuvieron a nombre de ellos. Porque cuando la quisieron tomar y querían hacer cooperativa y querían tomar la radio para manejarla ellos, [dije] 'Chicos, no hagan cagada. La radio tiene dueño, si la agarran ustedes la van a fundir'. Eran todos dueños. Y te digo más, están laburando adentro de la radio todavía, están todos adentro de la radio y tienen programa

image.png López y De Sousa en 2019.

El conductor de Baby en el medio insistió con sus críticas sobre Rosner, a quien definió como "un mitómano". Sin embargo, sostuvo que no era un criminal y que solamente había intentado apoderarse de la emisora "sin plata".

Finalizando con su relato, Etchecopar no perdió oportunidad de lanzar un palito para la dupla dueña del Grupo Indalo:

Sacaría a Cristóbal López y a De Sousa para decirle al aire '¿Quién fue el que te cuidó la radio?'. A ver si tenés la hombría de bien de saber que yo me quedé y dije 'Los dueños son ellos, la radio no se toca' Sacaría a Cristóbal López y a De Sousa para decirle al aire '¿Quién fue el que te cuidó la radio?'. A ver si tenés la hombría de bien de saber que yo me quedé y dije 'Los dueños son ellos, la radio no se toca'

Aunque también reconoció: "Cristóbal López y De Sousa, desde la cárcel, vía Carlos Infante manejaron perfectamente los sueldos, cobramos siempre, mantuvieron la frecuencia al aire, no los dejaron sin laburo, se portaron como unos caballeros. Esto hay que decirlo, más allá de lo que sean con Cristina".

----------

Más contenido en Urgente24:

D'Alessandro: "El Gobierno quiso secuestrar a la Selección"

CFK 2023: Intendente K planteó la teoría de la "calentura"

Exclusivo: La nota que prohibió Lacalle Pou sobre su ex

Martín Llaryora habló tras su operación de corazón

Misterio por CFK: Se cayó y se rompió la cabeza (¿Otro feriado?)