Por qué no está Baby Etchecopar en su programa

Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué carajo le importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué carajo le importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones