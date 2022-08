Caso Viviana Canosa: Baby Etchecopar opina tajante

No me pasó a mí y me solidarizo con ella. No me pasó jamás en este canal que me hayan prohibido. Todos los medios, todos, tienen una bajada de línea. No sé qué pasó bien en este caso, pero cuando llegue me voy a interiorizar bien y con eso voy contestar al aire en mi programa No me pasó a mí y me solidarizo con ella. No me pasó jamás en este canal que me hayan prohibido. Todos los medios, todos, tienen una bajada de línea. No sé qué pasó bien en este caso, pero cuando llegue me voy a interiorizar bien y con eso voy contestar al aire en mi programa

“Son estilos. Si yo me hubiese querido quedar en el canal, si no tenía ofertas en ningún otro lado, o me quedaba sin ningún espacio, yo me quedo y salgo al aire. Digo que no me dejaron pasar este informe y que me censuraron. Pero levantar el programa me parece que no va”, disparó igualmente disconforme Baby, quien seguramente genere polémica con su bajada de línea el próximo lunes (14/08).

image.png Viviana Canosa, choco con Daniel Vila y busca un nuevo canal, entre los que aparecen Crónica TV, TN y CNN como posibilidades.

Frente al futuro de su ex compañera, el periodista también analizó la posibilidad de un conflicto para con su profesión: “ El peligro ahora que le puede pasar a Viviana, y todos conocemos la hipocresía de este medio, es quién va querer contratarla ahora si cuando le digan 'No nos gusta esta música' se va a sentir censurada”, comentó irónicamente.

“Estamos en un medio que es muy complicado. Todos se solidarizan, pero después nadie te levanta el teléfono”, concluyó el conductor tajante.

Cabe recordar que Viviana Canosa, se fue también por la puerta de atrás de Canal 9 en el pasado: Víctor Santa María no quería difundir críticas a Alberto Fernández y la periodista quería dedicarle una editorial, situación similar a la sucedida días atrás con Massa y los accionistas del Grupo América, cosa que llevó a su salida del canal del Grupo Octubre.

Urgente24 estará atento a la bajada de línea de Etchecopar que seguramente dará de qué hablar el próximo lunes.

