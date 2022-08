image.png Joanna Picetti, la supuesta amante de Rogelio Frigerio según Elisa Carrió. ¿Llegó la venganza de Mauricio Macri por aquella apertura de sesiones ordinarias del Congreso?

Si bien ella estuvo en el octavo lugar de la lista de candidatos 2017 de Cambiemos en Capital Federal, que encabezaba Carrió, no pudo asumir su banca por una denuncia que le hizo su exmarido, David Bullrich, por supuesto maltrato infantil y presunto abuso sexual contra sus propios hijos, que luego se supo no fue más que una cama del propio espacio partidario.

Carrió había celebrado en su cuenta en Facebook el 4 de octubre de 2017:

"SOBRE JOANNA PICETTI.

No va a ser diputada. O renuncia a su candidatura o va a ser excluida. Tiene una acusación grave de parte de su familia, en la cual no vamos a entrar porque están sus hijos en el medio No va a ser diputada. O renuncia a su candidatura o va a ser excluida. Tiene una acusación grave de parte de su familia, en la cual no vamos a entrar porque están sus hijos en el medio

La decisión de apartarla la tomamos entre todo el equipo de Vamos Juntos. Detectamos la situación a tiempo y reaccionamos inmediatamente. Es muy saludable que un espacio, apenas toma conocimiento de una situación irregular reaccione y no mire para el costado. Hicimos lo correcto".

image.png Elisa Carrió enterrando a Joanna Picetti a través de Facebook.

En el programa Pamela a la tarde, conducido por Pamela David por América TV, ella había contado en abril de 2018 que "me ofrecieron dinero y una secretaría de Estado para que me bajara de la lista".

"No soy manejable ni sobornable. Me han ofrecido muchas cosas para bajarme de la lista: me ofrecieron una secretaría de Estado, me ofrecieron dinero. Llamaron a mi abogado y le dijeron que había un resarcimiento económico si renunciaba a asumir", dijo.

Respecto de la denuncia por la que no le permitieron asumir, Picetti dijo que esa causa "fue sobreseída en 2013 por inexistencia de delito, no porque se archivó o faltaron pruebas. Fueron a buscar algo tremendo de mi historia personal, que es de mucho sufrimiento y muy dolorosa, y que se haya usado esto para hacer daño a una persona no lo voy a permitir".

"No sabía que la política era tan terrible, la pasé muy mal, y decidí soportarlo porque no quiero que le pase esto a otras personas", agregó, al tiempo que dijo que "salieron a sostener a un montón de funcionarios, y a mí me aislaron. No se por qué querían que renuncie a toda costa. Es una campaña para desprestigiar a una persona".

Elisa Carrió, la chalchalera

Oootra vez, Carrió volvió a insistir con el retiro definitivo de la política. Si bien ya es hora de que se jubilen algunos personajes impresentables que cansan con su pésima gestión, chusmeríos políticos y costo fiscal para que nada cambie, ella retrocedió: "Si quieren me retiro, pero no voy a mentir”.

“¿Me piden que me retire de la política? Yo ya estoy retirada, ya dejé cargos ¿Me piden? Lo hago, pero todos saben que estoy diciendo la verdad. ¿Por qué lo digo ahora? Porque todavía tenemos tiempo de tener la unidad en serio, con gente decente", contraatacó la dirigente en radio Mitre.

“Yo me puedo ir de la política, porque de hecho no tengo cargos, pero lo que no me pueden pedir más es que le mienta a la sociedad. Yo me voy a ir con la conciencia tranquila”, disparó.

El expresidente Mauricio Macri parece estar conforme con la performance de Carrió en TN y LN+, al punto tal que todavía permanece en un incómodo y comprometido silencio.

Tal vez el dato clave sea una declaración que hizo Carrió al pasar: "Los líderes del espacio somo Macri y yo", dando cuenta de que se están quedando afuera de la rosca 2023 y que los están jubilando.

