Internas en la cúpula del Grupo América por Canosa vs. Vila

Además de volver a justificar su decisión de no pasar al aire el informe para así evitar "promover algo que no estaba bien" (en referencia a los escraches), Vila también deslizó ciertos cuestionamientos respecto al modo de hacer periodismo de Viviana Canosa. "Hace un periodismo muy fuerte que en lo personal no comparto, pero que se ha manejado durante más de un año con esa libertad", manifestó el accionista del Grupo América.

Y agregó: "He tenido varias conversaciones con Viviana en distintas ocasiones pidiéndole bajar un cambio. No hace falta tanta agresión, descalificación, pero bueno, se ve que no tuve mucho éxito. Si porque corrimos una circular interna para todos los programas de no permitir ni publicar escraches se generó esto, imagínense si hubiera sido por otro motivo".

"Viviana se ha expresado de manera contundente, dura. A mi gusto muchas veces excesivamente, la mayoría de las veces", sostuvo Daniel Vila. Y concluyó: "Es un momento muy conflictivo, pero si mirás el resto de la programación de A24 y América la programación tiene mucho equilibrio periodístico; periodistas de primer nivel que pueden ser duros, pero con altura y respeto".

Respiran los accionistas: figuras del Grupo América contradijeron a Canosa

Para tranquilidad del resto de los accionistas del Grupo América, que le reclamaron a Daniel Vila haber atentado contra la imagen del conglomerado de medios, algunos periodistas de A24 y América TV negaron haber sido, en algún momento, víctimas de algún tipo de censura.

La primera de ellas fue la conductora de Intrusos, Florencia de la V, quien además de aprovechar la oportunidad para condenar algunos de los dichos de Viviana Canosa, defendió a la señal. "Es un placer trabajar en este canal, no solamente por la libertad sino por la gente que trabaja acá, siempre agradecida de compartir con ustedes y de tener la libertad de decir lo que quiero, jamás me cuestionaron absolutamente nada y tuve descargos importantes, los pude hacer y los puedo seguir haciendo", manifestó al aire.

image.png Florencia de la V conduce Intrusos desde principio de año.

Otro de los que saltó en defensa del Grupo América fue Ángel de Brito, conductor de LAM. Siguiendo una línea similar a la de su colega de Intrusos, en primer lugar De Brito admitió no gozar de la mejor relación con Viviana Canosa, y luego comentó su experiencia personal en el medio:

"Yo, en lo particular, trabajo con libertad. Si no tengo libertad, me voy en el segundo. Yo estoy súper feliz acá en América, trabajando con libertad y fue una de las condiciones que puse cuando me ofrecieron volver a este canal, donde ya yo trabajé muchos años y conozco a todos de memoria con lo bueno y con lo malo". "Yo, en lo particular, trabajo con libertad. Si no tengo libertad, me voy en el segundo. Yo estoy súper feliz acá en América, trabajando con libertad y fue una de las condiciones que puse cuando me ofrecieron volver a este canal, donde ya yo trabajé muchos años y conozco a todos de memoria con lo bueno y con lo malo".

image.png Carolina Losada.

Por último, la periodista y actual senadora, Carolina Losada, también aportó comentarios positivos al referirse a su paso por A24. "Yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo trabajé 20 años en América, y yo trabajé libre. Hablaría mal de mi si no dijera la verdad, porque yo trabajé bien y cómoda en América durante 20 años", aseguró Losada.

