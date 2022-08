Horacio Rodríguez Larreta disparó contra Elisa Carrió

Más allá de nuestras diferencias, con mucho esfuerzo y convicción, hemos logrado mantener la unidad, que es lo que, además, la gente nos pide. Lo colectivo, por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa.

Es la unidad lo que nos va a permitir volver a tener la oportunidad de transformar la Argentina y mejorar la vida de millones de argentinos que hoy viven con angustia y mucho dolor".

Carrió vuelve a mostrarse como una opositora dentro del oficialismo. El expresidente Mauricio Macri sigue en silencio por la implosión de Juntos por el Cambio tras los dichos de Elisa Carrió.

Qué dijo Elisa Carrió

Muy preocupada por el giro copernicano que está intentando dar el Frente de Todos con la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía para frenar la corrida cambiaria, engrosar las reservas del BCRA y relanzar la gestión de cara a las elecciones 2023, Carrió disparó contra dirigentes de su propio espacio:

“La asunción de Massa en el Ministerio de Economía salvó a Juntos por el Cambio porque delimitó a los que querían estar con un ‘neo-menemismo’, y ahora no saben dónde están”.

Luego de decir que “hay sociedad con el massismo en Juntos por el Cambio”, tuvo declaraciones muy polémicas. Por ejemplo, contra el precandidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio:

(Frigerio) me puso un amante en una lista y dije: ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso (Frigerio) me puso un amante en una lista y dije: ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso

También cobró el peronismo Emilio Monzó, expresidente de Diputados que pretende ser gobernador bonaerense: “Yo sé que en la Cámara de Diputados (Emilio) Monzó tenía negocios con Massa porque lo veía”.

“En un momento iba a ser presidenta de la Comisión Bicameral del Ministerio Público, que era un sostén y una seguridad para los fiscales, pero quien me veta fue el massismo. Luego, Monzó me dijo: ‘Hubieras hablado conmigo’. ‘Claro, porque vos sos el socio del massismo’, le dije”, arremetió. “Estaba como atragantada de no poder decir algunas cosas en el nombre de la unidad”, cerró en una entrevista que dio a LN+ en El Pase entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann.

