En medio de una entrevista Marley llamó la atención con su reacción al ser consultado por el regreso televisivo de Viviana Canosa, quien volverá a la pantalla por El Nueve tras meses marcados por fuertes polémicas tras denunciar públicamente a destacadas figuras, sobre todo a Lizy Tagliani. El conductor se refirió brevemente al tema y dejó en claro su postura.
"BOLUDECES"
La tajante reacción de Marley al ser consultado sobre el regreso de Viviana Canosa a la tevé
Marley habló sobre la vuelta de su colega a la televisión argentina por la pantalla de El Nueve y fue tajante aunque evitó entrar en polémicas.
En diálogo con el programa de streaming Ya fue todo, el comunicador destacó primero su presente laboral junto a Florencia Peña en LUZU TV. “La estamos pasando muy bien, los números son geniales”, aseguró, y también adelantó nuevos proyectos en Telefe, entre ellos una nueva edición de Por el Mundo Mundial.
Sin embargo, al ser consultado específicamente por su colega, evitó profundizar. “No tengo ni idea, no hablo de otra gente”, respondió de manera tajante, aunque luego bajó el tono: “A todo el mundo le deseo lo mejor, no soy de mandar mala onda a nadie”.
Sobre el final, la cronista quiso saber si su compañera de programa había opinado al respecto, pero fue aún más directo. “No hablamos de esas boludeces”, sentenció, cerrando así cualquier posibilidad de polemizar sobre el regreso de su colega.
Florencia Peña contó que Marley tuvo un romance con Keanu Reeves
Hace algunos días, Florencia Peña expuso a Marley en medio de una entrevista que le dieron al streamer Martín Cirio.
En pleno momento de confesiones que cada vez iban subiendo más de tono, la actriz sugirió que el presentador había tenido un encuentro con el actor.
“Se comió unas Keanu Reeves”, expresó refiriéndose a su amigo. Sorprendido por lo que había lanzado la humorista, el conductor admitió haber conocido a varias figuras de Hollywood en fiestas cuando era joven.
El entrevistador no dejó pasar el momento para consultar sin vueltas: "¿Te lo comiste? ¿Te comiste la Keanu Reeves?". "Me pongo colorado", respondió y sumó: "No, no, bueno, yo viajé mucho. Era jovencísimo, pero conocí mucha gente".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos
C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es
Confesión de astronauta de Artemis II causa impresión por lo que pasó con su cuerpo
¿Reducir el PMO para equilibrar las cuentas? Proponen parche para obras sociales
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea