La tajante reacción de Marley al ser consultado sobre el regreso de Viviana Canosa a la tevé

Sobre el final, la cronista quiso saber si su compañera de programa había opinado al respecto, pero fue aún más directo. “No hablamos de esas boludeces”, sentenció, cerrando así cualquier posibilidad de polemizar sobre el regreso de su colega.

Florencia Peña contó que Marley tuvo un romance con Keanu Reeves

Hace algunos días, Florencia Peña expuso a Marley en medio de una entrevista que le dieron al streamer Martín Cirio.

En pleno momento de confesiones que cada vez iban subiendo más de tono, la actriz sugirió que el presentador había tenido un encuentro con el actor.

“Se comió unas Keanu Reeves”, expresó refiriéndose a su amigo. Sorprendido por lo que había lanzado la humorista, el conductor admitió haber conocido a varias figuras de Hollywood en fiestas cuando era joven.

El entrevistador no dejó pasar el momento para consultar sin vueltas: "¿Te lo comiste? ¿Te comiste la Keanu Reeves?". "Me pongo colorado", respondió y sumó: "No, no, bueno, yo viajé mucho. Era jovencísimo, pero conocí mucha gente".

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