Marley y Florencia Peña fueron al programa de streaming de Martín Cirio, y protagonizaron un momento que se volvió furor al sacar a la luz una anécdota entre el presentador argentino y el popular actor Keanu Reeves. ¿Qué pasó entre ambos famosos?
SALIÓ A LA LUZ
¿Qué pasó entre Marley y el actor Keanu Reeves de Matrix?
La anécdota de Marley con Keanu Reeves sacudió todo. Flor Peña lo mandó al frente. ¿Qué confesó el presentador?
¿Qué pasó entre Marley Keanu Reeves?
Todo comenzó cuando Flor Peña expuso a Marley, de manera sorpresiva, en medio de la charla con Martín Cirio.
Marley y Flor venían compartiendo anécdotas, pero la que causó furor fue la confidencia que involucró al actor de Hollywood, Keanu Reeves.
Reeves es conocido por participar en películas como Matrix, John Wick, Constantine, Point Break y Speed.
Ahora bien, en medio de confesiones que cada vez iban subiendo más de tono, Flor Peña sugirió que el presentador había tenido un encuentro con el actor.
“Se comió unas Keanu Reeves”, contó Flor refiriéndose a Marley.
La reacción de Marley cuando le preguntaron por Keanu Reeves
Ante lo que Flor insinuó, Martín Cirio quedó sorprendido y Marley colorado, quien admitió haber conocido a muchas estrellas en fiestas de Hollywood cuando era joven.
"Pero, se pone colorado el idiota", dijo Flor Peña. Mientras, Cirio comentó: "Yo no puedo creer".
"¿Te lo comiste? ¿Te comiste la Keanu Reeves? ¿Estaba rica?", preguntó el streamer.
"Me pongo colorado", dijo Marley. "No, no, bueno, yo viajé mucho. Era jovencísimo, pero conocí mucha gente".
"Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés", insistió Cirio. A lo que el presentador respondió: "Obvio, si me pasa eso, sí".
La explicación de Marley
Luego de que todos recobraron el aliento, Marley comenzó a explicar: "He viajado mucho, entonces, me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a muchas fiestas de Hollywood”.
Y siguió: “En los primeros años de mi vida, iba a una fiesta y estaba Tom Cruise (...) Era un pendejo de 20 años… ¿qué hago yo acá, en medio de toda esta gente? Fue muy temprano que me pasó todo a mí, entonces así como que no caía”.
“A los 15 años, estaba en las fiestas de 15 y bailaba música de Madonna y Michael Jackson, y yo a los 22 años los conocí a Madonna y Michael Jackson. ¿Qué hago acá con esta gente?”, agregó el conductor.
Además, Marley contó: “A todo el mundo le parecía raro cuando me veían (...) Ellos pensaban que yo era alemán o italiano, y siempre se sorprendían cuando decía que era argentino, entonces ahí me daba un tema para hablar”.
¿Cuándo Marley conoció a Keanu Reeves?
Vale recordar que hace unos días, el tema de Keanu Reeves salió a relucir en el programa de Marley y Flor Peña, El show del verano, cuando un oyente le preguntó al conductor si conocía al actor de Hollywood.
“Sí, conocí a Keanu Reeves y a mucha gente más. ¿Por qué Keanu Reeves? Pero sí, sí (...) lo conocí en un bar", contó Marley.
"Keanu Reeves estaba haciendo entrevistas para su nueva película. Yo estaba yendo a entrevistar a Nicole Kidman y en el mismo hotel estaba él también”, contó Marley sobre el día que conoció a Keanu Reeves.
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