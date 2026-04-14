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Alerta naranja por tormentas, fuertes vientos y granizo para el miércoles 15/4

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió con un alerta por el regreso de fuertes lluvias, ráfagas de viento intensas y mucha caída de agua en poco tiempo.

14 de abril de 2026 - 23:11
Alertas amarillas y naranjas del SMN

Alertas amarillas y naranjas del SMN

Se completará una semana de alta inestabilidad y con variadas alertas hasta el día jueves, luego, llegaría una jornada de viernes y un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas en la mayoría de las provincias de la República Argentina.

Las regiones afectadas por esta advertencia naranja del SMN son Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

En esos 5 estados subnacionales se esperan fenómenos severos que incluyen vientos superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

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Se estima que las lluvias podrían suponer precipitaciones de entre 40 y 80 mm.

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Alerta naranja y amarilla del SMN

Alerta naranja y amarilla del SMN

Buenos Aires y otras provincias con alerta amarilla

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla el 15/4 serán Salta, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

Se prevén para esos territorios valores de entre 15 y 50 mm. El jueves, el sistema de bajas presiones avanzará al este, favoreciendo la mejoría en las condiciones desde el oeste.

Con la gradual retirada de las bajas presiones, comenzarán a mejorar gradualmente las condiciones en el centro y norte de Argentina, aunque se esperan algunas precipitaciones relevantes por sectores, cediendo terreno finalmente la inestabilidad al finalizar el día. Con la gradual retirada de las bajas presiones, comenzarán a mejorar gradualmente las condiciones en el centro y norte de Argentina, aunque se esperan algunas precipitaciones relevantes por sectores, cediendo terreno finalmente la inestabilidad al finalizar el día.

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Alerta amarilla y naranja para casi la mitad de Argentina

Alerta amarilla y naranja para casi la mitad de Argentina

¿Qué pasará en el AMBA?

Se prevé que habrá lluvias el miércoles y jueves en CABA y GBA.

Las probabilidades de chubascos son medias a altas de acuerdo al análisis de los eventos de ciclogénesis que hace el SMN.

Los consejos y adverrencias del SMN son los habituales:

-evitar salir de casa,

-no sacar la basura

-limpiar desagües y sumideros.

-desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresara agua al domicilio.

-cerrar todas las aberturas y alejarse de puertas y ventanas.

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