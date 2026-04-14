Se completará una semana de alta inestabilidad y con variadas alertas hasta el día jueves, luego, llegaría una jornada de viernes y un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas en la mayoría de las provincias de la República Argentina.
RIGE PARA 5 PROVINCIAS
Alerta naranja por tormentas, fuertes vientos y granizo para el miércoles 15/4
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió con un alerta por el regreso de fuertes lluvias, ráfagas de viento intensas y mucha caída de agua en poco tiempo.
Las regiones afectadas por esta advertencia naranja del SMN son Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.
En esos 5 estados subnacionales se esperan fenómenos severos que incluyen vientos superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
Se estima que las lluvias podrían suponer precipitaciones de entre 40 y 80 mm.
Buenos Aires y otras provincias con alerta amarilla
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla el 15/4 serán Salta, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.
Se prevén para esos territorios valores de entre 15 y 50 mm. El jueves, el sistema de bajas presiones avanzará al este, favoreciendo la mejoría en las condiciones desde el oeste.
¿Qué pasará en el AMBA?
Se prevé que habrá lluvias el miércoles y jueves en CABA y GBA.
Las probabilidades de chubascos son medias a altas de acuerdo al análisis de los eventos de ciclogénesis que hace el SMN.
Los consejos y adverrencias del SMN son los habituales:
-evitar salir de casa,
-no sacar la basura
-limpiar desagües y sumideros.
-desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresara agua al domicilio.
-cerrar todas las aberturas y alejarse de puertas y ventanas.