Alerta naranja por tormentas, fuertes vientos y granizo para el miércoles 15/4

Se prevén para esos territorios valores de entre 15 y 50 mm. El jueves, el sistema de bajas presiones avanzará al este, favoreciendo la mejoría en las condiciones desde el oeste.

Con la gradual retirada de las bajas presiones, comenzarán a mejorar gradualmente las condiciones en el centro y norte de Argentina, aunque se esperan algunas precipitaciones relevantes por sectores, cediendo terreno finalmente la inestabilidad al finalizar el día. Con la gradual retirada de las bajas presiones, comenzarán a mejorar gradualmente las condiciones en el centro y norte de Argentina, aunque se esperan algunas precipitaciones relevantes por sectores, cediendo terreno finalmente la inestabilidad al finalizar el día.

image Alerta amarilla y naranja para casi la mitad de Argentina

¿Qué pasará en el AMBA?

Se prevé que habrá lluvias el miércoles y jueves en CABA y GBA.

Las probabilidades de chubascos son medias a altas de acuerdo al análisis de los eventos de ciclogénesis que hace el SMN.

Los consejos y adverrencias del SMN son los habituales:

-evitar salir de casa,

-no sacar la basura

-limpiar desagües y sumideros.

-desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresara agua al domicilio.

-cerrar todas las aberturas y alejarse de puertas y ventanas.