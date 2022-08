Cuándo vuelve Baby Etchecopar a A24

Baby Etchecopar.png

La ausencia de Baby Etchecopar en A24 generó un sinfín de dudas sobre el futuro del conductor, pero el mensaje de Silvina Carrera pone blanco sobre negro en esta historia porque él está de vacaciones hasta el jueves 25 de agosto y debería volver a su programa el viernes 26, aunque no sería descabellado que retorne directamente para el comienzo de la nueva semana a partir del lunes 29 de agosto.

Baby Etchecopar respaldó a Viviana Canosa y negó censura en A24: "Nunca nos prohibieron nada"

Baby Etchecopar se enteró de la renuncia de Viviana Canosa a las pocas horas del mensaje emitido por su productora y realizó una carta abierta en Infobae. Allí, pidió la vuelta de la conductora "aunque no comparta los escraches a nadie" y negó censura en A24: "En el espacio que tuvimos nunca nos prohibieron ni nos pidieron nada".

"El escrache es un método fascista e inmoral que no merecemos ejercer los que estamos en contra de los corruptos", declaró Etchecopar sobre una práctica que, según él, vivió y sufrió "durante 4 años" con el Kirchnerismo.

Nosotros no somos eso, estamos más allá, la gente nos quiere y nos respeta porque no les mentimos. Falta poco para las próximas elecciones y los gobiernos no se cambian con escraches Nosotros no somos eso, estamos más allá, la gente nos quiere y nos respeta porque no les mentimos. Falta poco para las próximas elecciones y los gobiernos no se cambian con escraches

Por otro lado, pidió la vuelta de Canosa, quien es pretendida por TN, LN+ y CNN: "Volvé Vivi, te quiero mucho, sos mi amiga y creo que somos más útiles con una cámara y un micrófono, peleando por la gente que haciéndonos eco de un video casero escrachando a quien sea".

"Este es un momento crucial, y cada uno de nosotros hacemos falta para mostrar la otra cara. La Argentina está al borde de caer en la incoherencia y la violencia, y nuestro deber es la verdad pero con paños fríos; recordá que quieren gobernar desde el caos y eso implica que nos quieren doblar el brazo y silenciarnos. No entres en ese juego", concluyó.

Viviana Canosa abandonó A24 en una conflictiva salida que incluyó acusaciones cruzadas por los límites de la libertad de expresión porque la señal impidió que ponga un informe vinculado a los escraches contra el actual gobierno que podrían estar vinculados al flamante ministro de Economía, Sergio Massa -amigo de Daniel Vila, accionista de la señal- y la conductora decidió directamente no salir al aire el último viernes 5 de agosto.

Esta versión sucede porque durante la tarde de ese día habían circulado un video sobre el enojo de una mujer a la que se acerca Massa a saludar, confundiéndola con un simpatizante o algo así; y 2 audios en WhatsApp sobre un tema indemostrable.

En su mensaje de despedida, Canosa declaró a través de su cuenta personal de Twitter:

Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1555742838188638215 Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24.



Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. (abro hilo) — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 6, 2022

Minutos atrás, A24 también se había expresado en un comunicado difundido por la misma red social:

Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales

https://twitter.com/A24COM/status/1555724892506660864 Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales. — A24.com (@A24COM) August 6, 2022

