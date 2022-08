Escándalo en A24: Carpetean a Viviana Canosa con editoriales

Por otro lado, el compilado también incluyó segmentos en los que la ex conductora de A24 entrevistaba a funcionarios opositores, como Patricia Bullrich o el mismísimo Mauricio Macri, dando a entender el trato amigable que tenía para con estos funcionarios, en contraposición con el ex senador y ex diputado del Partido Justicialista, Jorge Yoma, a quien le pidió que se retirara de su programa.