El cáncer de mama derrotó a Olivia Newton-John 

En agosto de 2018 ella canceló una gira de 2 fechas 3 semanas después de anunciarla.

Aquella cena

Olivia Newton-John fue una estrella discográfica que alcanzó una gran fama en Hollywood con su papel protagónico en el musical 'Grease', en 1978, junto a John Travolta.

Años antes, ella había llegado al 4to. lugar representando al Reino Unido en el Festival Eurovisión, perdiendo ante 'Waterloo', de Abba.

Su popularidad alcanzó otro nivel después de que la contrataran para interpretar, en 1978, a 'Sandy Olsson', junto a Travolta en el rol de 'Danny Zuko'. Paramount había decidido adaptar la obra musical dada en Broadway (New York) en 1972 (3.400 funciones): 'Grease'.

El productor Allan Carr la eligió luego de descartar a Carrie Fisher ('La Guerra de las Galaxias' aún no se había estrenado), Deborah Raffin, Susan Dey y Marie Osmond antes de conocer durante una cena a Newton-John, entonces de 29 años. La fiesta fue organizada por la cantante Helen Reddy.

Olivia no estaba muy segura porque había coprotagonizado la película de ciencia ficción inglesa 'Toomorrow' (1970), que había sido un fracaso.

“Estaba muy ansiosa por hacer otra película, porque mi carrera musical iba bien pero no quería estropearla haciendo otra película que no fuera buena”, dijo Newton-John a 'Vanity Fair' en 2016.

Al final, Newton-John vendió más de 100 millones de álbumes y tuvo casi 40 entradas en el Billboard Hot 100 durante sus 5 décadas en la música.

John Travolta And Olivia Newton John - You're The One That I Want

El éxito

A la edad de 29 y 24 años, Newton-John y Travolta interpretaron a los estudiantes de secundaria 'Sandy' y 'Danny' en una escenografía ambientada en la década de 1950.

Nadie cuestionó la disparidad de edades en ese momento. 'Sandy' tuvo que ser reescrita a partir de la versión teatral para explicar su acento australiano.

'Grease' era tan inocente como Newton-John, y la amabilidad seductora de todos los involucrados (incluso el 'Danny', de Travolta; y el feroz 'Rizzo', de Stockard Channing) provocaron un boom.

Ella fue algo así como una Debbie Reynolds o Doris Day de los años '70.

Con un presupuesto de US$ 6 millones, 'Grease', dirigido por el debutante Randal Kleiser, recaudó US$ 395 millones (a precios de hoy serían US$ $ 1.700 millones), la película musical estadounidense más taquillera del siglo 20.

'Hopefully Devoted to You', de Newton-John; y

los duetos con Travolta, 'You're the One That I Want' y 'Summer Nights', son clásicos.

Grease - Hopelessly Devoted To You // Subtitulado al Español

La actuación despreocupada de Newton-John como 'Sandy' le concedió un statu-quo cercano al de estrella de cine.

No lo consolidó sólo porque después de 'Grease', ella tuvo un número limitado de créditos en películas y dramas de televisión y sus películas se beneficiaron de las ventas de álbumes de las bandas sonoras, un negocio que ya no existe.

El público, tanto LGBTQ como heterosexual, nunca dejó de amarla.

Grease - Summer Nights // Subtitulado al Español

El resto

El romance de fantasía 'Xanadu' (1980), dirigido por Robert Greenwald, fue una mezcla de disco flash, glamour de la edad de oro de Hollywood y extrañas escenas al estilo de la realidad virtual.

Newton-John y Gene Kelly, en su último papel cinematográfico. Ella interpretó a una misteriosa mujer llamada 'Kira' que resulta la inmortal musa griega Terpsícore, del Monte Olimpo. 'Xanadu' fue divertida. El álbum de la banda sonora fue un éxito mundial.

La película 'Two of a Kind' (1983), escrita y dirigida por John Herzfeld y nuevamente coprotagonizada por Travolta, no logró el éxito de 'Grease'.

Travolta interpreta a un inventor que le debe dinero a la mafia, por lo que roba un banco desesperado. Newton-John, es una cajera de banco cínica, entrega la bolsa de efectivo que exige, pero cambia los paquetes de efectivo por recibos de depósito. Hay 4 ángeles y 1 diablo monitoreando lo que sucede. Buena idea argumental pero no era para Newton-John.

Pero el álbum de la banda sonora arrasó.

Whenever you're away from me - Gene Kelly and Olivia Newton John.mkv

Ella estuvo en la película para televisión 'A Mom for Christmas' (1990). Una niña solitaria e infeliz, cuya madre murió cuando ella era pequeña, está deprimida en una Navidad y desea que un bonito maniquí cobre vida y sea su madre. Por supuesto: esto sucede y esa madre es Newton-John, quien se va a casa con ella, pero sólo puede ser en Navidad.

Newton-John trabajó en el drama sobre el sida 'It's My Party' (1996), luego interpretó a una madre en 'Score: A Hockey Musical' (2010) y apareció brevemente en 'Sharknado 5: Global Swarming' (2017).

También hizo una contribución al docudrama '1 a Minute' (2010), sobre el cáncer de mama.

El mejor trabajo posterior de Newton-John, que demostró que tenía las habilidades de actuación para acompañar la música, fue su interpretación de la cantante de country gay 'Bitsy Mae Harling', en la comedia negra 'Sordid Lives' (2000) de Del Shores.

Y la subsiguiente serie de televisión derivada, cantando números agridulces en un bar de mala muerte. (“¿Quién puede decir quién es un pecador y quién es un santo? / ¿Quién puede decir a quién puedes amar ya quién no?”).

Olivia Newton- John y su hija buscan transmitir un mensaje con ‘Window in The Wall’ | ¡HOLA! TV

