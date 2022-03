El ensayo clínico llamado Destiny Breast-03 ha estudiado su eficacia y seguridad. Tras resultados enormemente positivos, se ha empezado a considerar este medicamento para que sea terapia estándar de segunda línea en el cáncer de mama HER2 positivo con metástasis, un subtipo muy agresivo que afecta al 20% de las pacientes.

image.png

El fármaco “caballo de Troya”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que para el 2040 el 70% de las muertes por cáncer se registrará en países de ingresos medianos bajos, por lo que desarrollar terapias accesibles es una meta compartida en la ciencia de la enfermedad.

En el estudio, publicado el jueves pasado en la revista The New England Journal of Medicine, participaron 524 personas de 15 países.

Un año después de haber iniciado el tratamiento, el 75,8% de las pacientes logró una supervivencia libre de progresión de la enfermedad frente al 34,1% que recibió el tratamiento estándar.

Además, el porcentaje de pacientes con vida tras los 12 meses de seguimiento era del 94,1% con trastuzumab deruxtecan frente al 85,9% del trastuzumab emtansine.

Cortés dijo que, aunque sea de forma preliminar, el tratamiento “podría llegar a curar la enfermedad en algunas pacientes, porque hemos visto que el tumor desaparece en el 16% de los casos, o, como mínimo, a aumentar las posibilidades reales de cronificar la enfermedad”.

De todos los estudios de cáncer de mama, en todos los estadios, de todos los subtipos, nunca ha habido un fármaco que haya demostrado tanto beneficio como este. Creo que son los datos más relevantes, más importantes y más impactantes en la historia del cáncer de mama

image.png

Fuentes consultadas: RT, La Razón