Viviana Canosa: Ámbito escrachó a Daniel Vila y, ¿va a CNN?

“Lo hizo, y no fue la primera vez, durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando el entonces presidente utilizó el aparato del Estado y jueces “amigos” para perseguir a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes fueron injustamente encarcelados, como más tarde demostró la Justicia tras absolverlos en la causa armada por la que fueron acusados.

En marzo de 2018 Daniel Vila dio una entrevista a la revista Noticias en la que se presentaba como un “salvador” de los medios que forman parte del Grupo Indalo. Por ese entonces la persecución contra la compañía de López y De Sousa llevó a la asfixia financiera que puso en riesgo la existencia de las voces, casi las únicas, que cuestionaban la praxis económica del gobierno de Macri, cuyos pésimos resultados están a la vista de la sociedad que en 2019 le dio la espalda con su voto”, arremetieron desde la empresa de Fabián de Sousa y Cristóbal López.

Continúa la nota: "'Hemos establecido un sistema de capitalización de la sociedad, donde vamos a tratar de resolver los problemas. No es fácil, es una situación compleja', decía el empresario que buscaba que el Grupo América se aprovechara de la persecución para quedarse con C5N, CN23, Radio 10 y las FM Mega, Vale, One y Pop. Vila preparaba un supuesto plan de 'saneamiento de las empresas' para presentarle al juez Julián Ercolini, quien intervenía en el concurso de acreedores.

Más aún. Las conversaciones que encaró Vila fueron con Ignacio Rosner, quien espuriamente se autoproclamó dueño de las empresas que pertenecían a López y De Sousa".

image.png Indalo Media (Grupo Indalo) disparó contra Daniel Vila (Grupo América) en medio del escándalo por Viviana Canosa.

Hablando de revista Noticias…

El exdirector del semanario de Editorial Perfil, Edi Zunino, destrozó a Canosa desde A24 luego de que la periodista Marcela Pagano leyera el comunicado del Grupo América explicando porqué decidió dar de baja la edición del viernes 5 de agosto:

A las autoridades del canal si tengo algo para decirles sobre el tema Canosa y espero no tener que volver a hablar de esta cuestión: cría cuervos y te comerán los ojos A las autoridades del canal si tengo algo para decirles sobre el tema Canosa y espero no tener que volver a hablar de esta cuestión: cría cuervos y te comerán los ojos

Antes había introducido: “Todo el mundo en los portales y en las redes sociales está hablando de que, anoche, Viviana Canosa renunció a A24. Hay un tema dando vueltas sobre libertad de expresión y hubiera sido raro entrar acá a cubrir a Martín Candalaft sin decir absolutamente nada. Soy un periodista que tiene, no sé si trayectoria, pero por lo menos, algunos años en este juego”.

“Ahora, ¿concretamente qué es lo que pasó? Me consta personalmente que se nos sugirió desde la dirección de contenidos de A24 que no cae bien en la empresa publicar escraches. Y así fue que en esta semana, que hubo muchos escraches, dijimos ‘está bien, si no les cae bien no lo vamos a publicar’, porque la noción es que puede generar y reproducir la violencia. Y como yo no tengo claro que no sea así, porque mi pulsión es publicar todo lo que pasa, tal vez con la mojigatería del que cree que todos estamos en condiciones de entender perfectamente todo aquello con lo que nos bombardean los medios de comunicación todo el tiempo”, clarificó.

“Para que sepas, nosotros no publicamos ninguno de esos. Insisto, yo los hubiera publicado todos. Pero, ¿dónde está escrito que una empresa dueña de un medio no puede decirle a sus periodistas ‘yo, como dueño, quiero que tales cosas no se publiquen en mi señal’? Y no hablo de Daniel Vila. Hablo de él, de Daniel Hadad, de Jorge Fontevecchia, de Héctor Magnetto. Otra cosa es si eso se convierte en un ‘esto es lo que tenes que publicar todo el tiempo’, cosa que les doy fe y ustedes son libres de creer lo que quieran, en esta señal no sucede”, defendió.

image.png La tapa de revista Noticias contra Viviana Canosa.

¿Viviana Canosa a TN, LN+ y CNN?

Rápidamente, medios que ya estaban interesados en tener a Canosa en sus pantallas por los 4 a 5 puntos promedio que todas las noches genera gracias a su público fiel, trascendió que además de TN (Grupo Clarín) y LN+ (La Nación S.A.), Warner Media estaría interesada en incorporarla para CNN en Español, tal como hizo con Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell y otros periodistas argentinos.

Circuló que la idea sería que transmitiera desde sus estudios en Miami, pero es muy pronto para aventurar confirmaciones y desmentidos mientras avanzan las negociaciones y todo dependerá de lo que Canosa quiera hacer de aquí en más, teniendo en cuenta que hay encuestas que la ubican como la outsider más influyente en caso de desembarcar en la política para el año electoral 2023.

