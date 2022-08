CFK Y MASSA..jpg

Dificultades

El affaire Rubinstein fue un pico -hasta el momento- en las dificultades que se le presentaron a Massa para conformar su equipo. El excolaborador de Roberto Lavagna fue una alternativa tras la negativa -según se dijo- de Marina Dal Poggetto, una discípula de Miguel Bein que continúa con su legado desde la consultora Eco Go y que estaría trabajando más cerca del radical Facundo Manes. Se nombró también a Emmanuel Álvarez Agis, quien ocupó ese cargo con Axel Kicillof y se negó a asumir como titular del Palacio de Hacienda tras la intempestiva renuncia de Guzmán, el 02/07. Ya habían rechazado integrar el equipo del flamante ministro Gabriel Delgado (le ofrecieron la cartera de Agricultura) y Miguel Peirano, quien fue el último ministro de Economía de Néstor Kirchner. Massa fue anunciando quiénes integrarían su gabinete en un hilo de tuits que fue completando a lo largo de los días, como si dependiera de una confirmación minuto a minuto.

En este rompecabezas sigue siendo una incógnita quién ocupará la secretaría de Energía. Sería un hecho que Darío Martínez dejará ese puesto una vez que sea designado su sucesor. Se nombró a Federico Bernal, hoy en el Enargas, con terminal en el kirchnerismo. Alrededor de otro Federico, el camporista Basualdo, quizás el subsecretario de Energía Eléctrica más famoso en la historia del país (y no por los motivos correctos) se abre un signo de interrogación, aunque no modificó su agenda: el jueves mantuvo una reunión, foto incluida, con la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras. Un dato interesante es que Basualdo opuso feroz resistencia al sistema de segmentación tarifaria que Massa convalidó y al que le dio un nuevo giro cuando limitó el consumo subsidiado a 400 kilowatts por mes, todo lo que atraviese esa cifra pagará el precio pleno.

massa-equipo.jpg Massa, al frente de un equipo que le está costando conformar.

Racionales, pero...

Por otro lado, los efectos en el mercado del Massa ministro asumido que anunció los lineamientos de su gestión fueron bastante más moderados que los del Massa ministro designado. El dólar blue y los financieros, que se habían derrumbado desde precios de pánico tras confirmarse que el líder del Frente Renovador se iba a hacer cargo de la cartera económica, retomaron la senda alcista tras los anuncios, y el Riesgo País se mantuvo en torno a los 2400 puntos básicos, sin ceder sustancialmente posiciones una vez conocido el Plan Massa. Esto indica que si bien las medidas fueron percibidas como racionales -se destacó entre analistas ortodoxos que no hubo “disparates” ni “barbaridades”- aún falta conocer su instrumentación o, por ejemplo, cuál será el sendero de desinflación previsto.

Además del ajuste, el Plan Massa tiene como norte la acumulación de reservas. Aseguró que comprometió el ingreso de US$5.000 millones dentro de 60 días por parte del complejo exportador. El sector pesquero anunció que adelantará liquidaciones por unos US$300 millones en los próximos 45 días. El sector agropecuario, en cambio, espera una reunión con el ministro de Economía. En su conferencia del miércoles, Massa le habló directamente a la Mesa de Enlace, a la que invitó a “trabajar juntos”, y su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se mostró conciliador al reconocer “lógica” en la actitud de los productores de no liquidar la cosecha en un marco de incertidumbre, por lo que Alberto Fernández los había atacado duramente en los días previos. Sin embargo, la reunión prevista para el viernes no se realizó y ahora se espera que ocurra la semana que viene. Mientras tanto, la CRA -una de las entidades que integra la Mesa de Enlace- respondió a otro comentario de Bahillo, quien pidió a las entidades definirse políticamente en caso de adscribir a algún espacio en particular. La CRA emitió un comunicado en el que repudió esa posición y afirmó que “la inquietud del secretario Bahillo conspira contra las libertades individuales”. En Coninagro, en cambio, prefirieron no polemizar al respecto. Federación Agraria, por su parte, pidió “tener cuidado” con expresiones como las del secretario de Agricultura para no entrar en “adoctrinamiento”. Ambas instituciones también integran la mesa de organizaciones agrarias.

El episodio agrega tensión cuando Massa necesita seducir a los exportadores. Según Sebastián Vargas, ejecutivo del banco de inversión Barclays, sólo un acuerdo con los generadores de divisas permitirá aumentar las reservas toda vez que la Argentina tiene restringido el acceso al mercado de capitales a un costo razonable. Massa, no obstante, anunció que “3 instituciones financieras internacionales y un fondo soberano” que no especificó hicieron ofertas “para el fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana”.

massa-economia.jpg Sergio Massa en la presentación de los liniamientos de su plan económico. NA

Elefantes

Massa deberá dar mayor certidumbre respecto al contenido de su plan económico si quiere generar un efecto positivo en el mercado y un cambio de expectativas profundo que permita torcer el rumbo que ya se devoró a 2 ministros. En principio, las medidas fueron bien recibidas por la opinión pública, de acuerdo a una encuesta de Zuban-Córdoba. No obstante, uno de los responsables del trabajo, Gustavo Córdoba, advirtió que esto, sin embargo, no altera la percepción general negativa que hay del gobierno, e incluso del propio Massa, que desembarcó en el ministerio de Economía como última chance para revertir un rechazo que lo deja, así cómo está, fuera de combate de la carrera electoral. La apuesta de Massa es conseguir resultados que lo dejen en situación competitiva. Pero no sólo deberá dar respuesta a una economía en crisis, sino también sortear la vicisitudes del propio Frente de Todos, como el que amenaza a su virtual viceministro, que podrían desgastarlo antes de tiempo, y provocarle un destino parecido al de otros pesos pesados -se anotan Juan Manzur y Daniel Scioli, entre otros- que llegaron al Gobierno con expectativas de comerse al mundo y pasaron sin pena ni gloria. Poner la vara en su justa medida fue una recomendación de Córdoba. No por nada, en una mesa política comentaban: “Nunca hay que olvidar que este Gobierno es un cementerio de elefantes ”.

