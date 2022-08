Semana negra en el BCRA y hasta los K entran en pánico

El Banco Central -BCRA- no puede cortar con la tendencia vendedora, donde ya, no sólo es que no logra cerrar una jornada con compras en el Mercado Único y Libre de Cambios -MULC- sino que también es el gran volumen de ventas lo que preocupa. Desde que empezó agosto -5 días- la autoridad monetaria lleva vendido cerca de US$700 millones. Siendo hoy, viernes 5 de agosto, la jornada con la menor sangría, luego de desprenderse de US$ 95 millones. Incluso el economista K, Sergio Chouza, se encuentra completamente desorientado y preocupado acerca de la dinámica que esta teniendo el BCRA: