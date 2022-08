Recién ahora la OTAN percibe lo de Türkiye & Rusia...

El gas y el turismo ruso en Türkiye, los intereses compartidos en Siria y Libia, y la antipatía con Washington DC, ya anticipaba la construcción de otros vínculos cuando Rusia precisa un país sobre el cual triangular negocios y con el cual intercambiar tecnologías: a Rusia le interesa la cooperación en desarrollos de drones militares, industria aeroespacial, automotriz, etc. ¿Quién no lo comprendió todavía?

Laura Pitel, Amy Kazmin, Alice Hancock y James Politi redactaron para Financial Times un informe sobre este tema de Türkiye y Rusia, nada nuevo para los lectores de Urgente24 pero siempre es interesante corroborar el rumbo informativo:

# "Un funcionario de la UE dijo que el bloque de 27 miembros estaba monitoreando la cooperación turco-rusa “cada vez más de cerca”, y expresó su preocupación de que Turquía se estaba convirtiendo “cada vez más” en una plataforma para el comercio con Rusia. Otro describió el comportamiento de Turquía hacia Rusia como “muy oportunista”, y agregó: “Estamos tratando de hacer que los turcos presten atención a nuestras preocupaciones”.

# "Un alto funcionario occidental sugirió que los países podrían pedir a sus empresas y bancos que se retiren de Turquía si Erdoan cumple con los compromisos que estableció el viernes, una amenaza muy inusual contra un estado miembro de la OTAN que podría paralizar la economía de US$ 800.000 millones del país. si las empresas extranjeras accedían a cumplir."

# "El viceprimer ministro Alexander Novak, el principal funcionario de energía de Moscú, dijo a los periodistas que Turquía había acordado comenzar a pagar el gas de Rusia en rublos, según Interfax. Putin y Erdoan discutieron un mayor desarrollo de los lazos bancarios y acuerdos en rublos y liras, agregó."

# "Hablando en su avión de regreso desde Rusia, Erdoan dijo a los periodistas que también hubo "avances muy serios" sobre el uso del sistema de tarjeta de pago MIR de Rusia, que permite a los rusos en Turquía pagar con tarjeta en un momento en que Visa y Mastercard han suspendido operaciones en su país de origen. Erdoan dijo que las tarjetas MIR ayudarían a los turistas rusos a pagar las compras y los hoteles. Los funcionarios occidentales temen que también puedan usarse para ayudar a eludir las sanciones."

# "Erdogan, quien ha amenazado repetidamente con vetar la admisión de Suecia y Finlandia en la OTAN, es visto en muchas capitales occidentales como un aliado cada vez menos confiable. Sin embargo, Turquía es un socio vital para Europa en la lucha contra el terrorismo y los refugiados. El país alberga alrededor de 3,7 millones de sirios como parte de un acuerdo alcanzado con la UE en 2016 que ayudó a detener el flujo de inmigrantes a Europa."

# "El conflicto entre Rusia y Ucrania ha subrayado la ubicación estratégicamente importante de Turquía, controlando el acceso a los estrechos que unen el Mar Negro con el Mediterráneo. Erdoan también desempeñó un papel clave en asegurar el acuerdo de granos firmado por Rusia y Ucrania el mes pasado que tenía como objetivo evitar una crisis alimentaria mundial."

Son temas que condicionan todas las respuestas y sanciones de Occidente hacia Türkiye, quien siempre ha promovido el alto el fuego entre Rusia y Ucrania. De hecho no sólo ayudó a Ucrania a exportar sus cereales vía marítima sino que la última reunión hasta la fecha entre Rusia y Ucrania por un alto el fuego fue en Türkiye, boicoteada por Londres, demasiado interesado en promover el conflicto para que Boris Johnson pudiera salir de sus problemas domésticos.

