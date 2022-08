Energía: El retroceso de Cristina Kirchner levanta sospechas

Esto "es parte de un acuerdo entre Sergio, Alberto y Cristina. Es una muestra de unidad y fortaleza del Frente de Todos", aclararon en el entorno de Sergio Massa.

Sin embargo, como la Secretaría de Energía es un área clave que Cristina Kirchner y La Cámpora no quisieron ceder por más de 2 años, sino todo lo contrario, esta especie de "retroceso" de la vicepresidente no evitó las sospechas.

alberto-fernandez-martin-guzman-411771-135921.jpg El ex ministro Martín Guzmán pidió en reiteradas oportunidades el control del área energética, pero ni el Presidente ni el entonces ministro de Economía pudieron avanzar sobre un puesto que para Cristina Kirchner y el kirchnerismo era intocable.

Entre ellas, la del economista Alfonso Prat-Gay, quien afirmó que esto no es más que una jugada de la vicepresidenta para despegarse del tarifazo que se viene

la campora.jpg Por primera vez desde que comenzó la gestión, tampoco La Cámpora, que conduce el primogénito de Cristina Kirchner, aceptó ceder el control de Energía.

Es que Sergio Massa tendrá ahora a su cargo la implementación de la segmentación y la reducción de los subsidios a la energía. Eso tendrá como consecuencia inmediata un impacto en las boletas de luz y gas.

"Hasta ahora, Cristina Kirchner no le dio más que un casillero a Massa", precisó. Y argumentó: "Massa hasta ahora habló de uno nomás: de la cuestión de tarifas. Hoy nos enteramos que no va a haber resistencia interna. Me da la impresión de que Cristina se está corriendo y se quiere despegar del tarifazo de Massa".

En cuanto al apoyo de Cristina Kirchner a Sergio Massa, Prat-Gay analizó que depende de la pura conveniencia personal. "Así como lo eligió a Alberto Fernández presidente. Después, no le dio el margen a Alberto para tomar decisiones, como tampoco se lo está dando a Massa, es una realidad", planteó.

Por ello, en este mismo movimiento de soltar funcionarios propios en un área que siempre consideró clave, podría estar cubriéndose de un eventual impacto negativo de la segmentación en la sociedad.

Si la segmentación fracasa, el fracaso no llevará el nombre de ningún funcionario del kirchnerismo duro. Así lo ven dentro del peronismo quienes miran de reojo cada acción de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien consideran una estratega que nunca mueve una ficha sin mirar el posible final.

Flavia Royón

En su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Sergio Massa había evitado dar precisiones sobre la continuidad del equipo de funcionarios que integraban la Secretaría de Energía.

Desde el massismo explican que Sergio Massa viene trabajando con Royón y Sáenz en los temas de energía del norte del país desde hace dos años y medio. "Fue tomando confianza y escuchándola cada vez que en el Congreso se discutían los temas del sector", destacaron desde el entorno del tigrense.

Como se dijo, Royón es secretaria de minería de Salta, cuyo gobernador Gustavo Sáenz, es un aliado de Sergio Massa. Su conocimiento está asociado a los proyectos extranjeros de inversión en litio (Salta, Jujuy y Catamarca conforman el "triángulo del litio"), que es otra de las apuestas del nuevo ministro para conseguir divisas e impulsar las exportaciones.

Royón es ingeniera industrial, tiene un MBA en el IAE Business School y es diplomada en materias relacionadas a producción y gestión integral minera, negocios y metodologías ágiles. Está en el cargo desde mayo de 2021. Tiene experiencia y buenas relaciones con el sector privado, al punto de que entre 2010 y 2014 presidió la Cámara de Comercio Exterior de Salta.

Desde el principio de su gestión, Royón impulsó el diseño y articulación del Plan Provincial de Desarrollo Minero Sustentable que promueve la planificación, modernización, innovación y sustentabilidad de la actividad minera en esa provincia. En el sector energético lleva adelante proyectos para estimular las inversiones en exploración en la cuenca noroeste; y el desarrollo de energías renovables como solar y biocombustibles.

Royón es, además, representante de la provincia ante organismos nacionales para la creación de un Centro de Medicina Nuclear en Salta y en el ámbito público se desempeñó como Directora Ejecutiva de Financiamiento y Promoción de las Inversiones de la Provincia de Salta.