Baby Etchecopar y Elizabeth Vernaci relanzaron la grieta

image.png Vernaci ha afirmado en más de una ocasión su simpatía por Cristina Kirchner y su gestión.

Etchecopar fue aún más duro y vinculó directamente a la locutora con Cristina Kirchner: "Vernaci, vos sabés que tuvimos grandes quilombos vos y yo. Un día le pregunto a Carlitos Infante (empresario de medios) '¿por qué no la echan?' 'Y porque la banca Cristina'. Te sacaron de C5N porque no medías". Según el periodista, fue la propia Kirchner quien ordenó que Vernaci regresara a la conducción de Sobredosis de TV.

Son colgajos del Estado. La Negra Vernaci cobraba cuatro veces más que nosotros por orden de Cristina Son colgajos del Estado. La Negra Vernaci cobraba cuatro veces más que nosotros por orden de Cristina

"Y el otro cuatro de copas de (Juan) Di Natale, que es un decorado de los canales. Ahora está en Canal 7. Pobre pibe, es una sombra. Una vez le dije 'a vos te van a recordar como el canoso que se sentaba al lado de Pergolini'. Dicho y hecho", continuó Baby Etchecopar, quien se desquitó también con Mengolini: "Se puso la radio FM Mengolini (por Futurock) y recibe un subsidio enorme del Estado".

image.png

No sos como yo. Vos y Mengolini no son como yo. Ustedes no son nada. Nena, estás en la decrepitud de tu vida. Es una ridícula importante No sos como yo. Vos y Mengolini no son como yo. Ustedes no son nada. Nena, estás en la decrepitud de tu vida. Es una ridícula importante

"No me preocupa que hables de mí. ¿Sabés por qué hablan de mí? Porque se están haciendo mierda y tiene que destruir a los que hicimos que se caigan a pedazos. Porque Cristina va a perder y va a ir presa, tu jefa. Porque ya tenés 60 años, son los últimos cartuchos que te quedan a ver si haces algo diferente. Tu bronca es hacia los que pensamos diferente y no consumimos la basura que haces. Nos sos nadie, Negra", afirmó Baby Etchecopar, quien continuó sosteniendo la relación directa de Elizabeth Vernaci con Cristina Kirchner hasta el final.

------------------

Más contenido en Urgente24:

¿$600.000 contra Marcelo Tinelli? Troll center y un rumor

Error de cálculo: C5N pronosticó un dólar a 275 (está a 323)

"No aflojen": el video dedicado a quienes quieren irse del país

Se desnuda en OnlyFans para comprar al club O'Higgins

Javier Milei advierte condiciones previas al Rodrigazo