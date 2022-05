Basta de cinismo. Basta de defender a personas que defienden lo indefendible, que defienden cosas deshonestas; basta de escuchar a personas que mienten descaradamente; basta de escuchar a personas que subestiman al otro; basta de escuchar a gente desvergonzada; personas que hablan sin sentir el dolor o el padecimiento del prójimo. No soporté la falta de empatía de este personaje Basta de cinismo. Basta de defender a personas que defienden lo indefendible, que defienden cosas deshonestas; basta de escuchar a personas que mienten descaradamente; basta de escuchar a personas que subestiman al otro; basta de escuchar a gente desvergonzada; personas que hablan sin sentir el dolor o el padecimiento del prójimo. No soporté la falta de empatía de este personaje

"Venimos atravesando demasiado dolor los argentinos y tuve un límite. Basta de cinismo. A él no le importaba que el presidente haya violado el DNU Y le dio lo mismo que la primera dama nos faltara el respeto a todos los argentinos. El presidente con 'se terminó la Argentina de los vivos'... Basta de cinismo, ¡basta!", condenó.

Ya en un tono propio de candidatos partidarios, Canosa siguió:

Miren, en este programa y como líder del grupo, yo no estoy anestesiado y pensaba hoy mientras lo escribía, que tal vez nos toque ser esa generación que empiece a querer una Argentina distinta y no sea tan políticamente correcta. No quiero ser cómplice de esta política cínica. A mí como a vos me corre y nos corre sangre por las venas y me da mucha pena esta Argentina; me duele en el alma Miren, en este programa y como líder del grupo, yo no estoy anestesiado y pensaba hoy mientras lo escribía, que tal vez nos toque ser esa generación que empiece a querer una Argentina distinta y no sea tan políticamente correcta. No quiero ser cómplice de esta política cínica. A mí como a vos me corre y nos corre sangre por las venas y me da mucha pena esta Argentina; me duele en el alma

"Es un país tan extraño con el cinismo que manejan los políticos que Argentina no parece Argentina. En Argentina, hace mucho tiempo que se premia la inmoralidad, la ilegalidad, pero nosotros, el rebaño de pelotudos, no pertenecemos a esa Argentina impune", apuntó.

Por último, pareció salir al cruce desde Uruguay contra las imitaciones que hace la locutora Elizabeth Vernaci: "Me gusta ejercer seducción sobre mis invitados, pero no es una seducción de levante".

