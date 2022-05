Viviana Canosa denuncia persecución y amenazó a Clarín

Ante esta situación, Canosa aprovechó y comenzó a repartir para todos los medios de comunicación, los cuales levantaron su confusión hasta que se viralizó. "Yo no dije nada extraordinario, nada raro para que me investiguen. Todos los medios de la Argentina poniéndome en la tapa y haciéndome tendencia, es muy obvio. Paren de operar, a mí no me asustan", exclamó la conductora de A24.

https://twitter.com/vivicanosaok/status/1524876212300046337 Estos son los dueños de CHEQUEADO??

Me ayudan??? pic.twitter.com/ttE8gu1PX0 — Viviana Canosa (@vivicanosaok) May 12, 2022

Me da un poco de vergüenza ajena que se ocupen de mí con este tipo de estupideces Me da un poco de vergüenza ajena que se ocupen de mí con este tipo de estupideces

"Y a partir de ahora, a Clarín o a cualquier medio que se meta conmigo por cualquier huevada voy a meterme con ustedes. Yo acá estoy defendiendo a la gente. A esa gente que ustedes cagan todos los días, medios de comunicación y que les mienten, y que los asustan y que ponen lo que les conviene, no lo que verdaderamente sucede en la Argentina. Corruptos, yo no le tengo nada de miedo", sentenció la figura de A24.

Vivana Canosa vs. Clarín, ¿qué pasó?

Luego de su editorial en el Día de la Mujer, Viviana Canosa volvió a posicionarse en el ojo de la tormenta. Y nuevamente, desde el diario Clarín, la misma pluma puso en tela de juicio su rol en A24, en un notorio acto de censura.

image.png Mariana Iglesias, la editora de género que pidió de manera explícita el despido de Viviana Canosa de A24.

El artículo, escrito por Mariana Iglesias, fue dado de baja por Clarín, luego de que fuera repudiado por múltiples usuarios en sus redes sociales. Todas las críticas iban orientadas en la misma dirección: la nota no es más que un pedido para silenciar a una periodista.

--------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24:

Predecible: Roberto Pettinato fracasó en C5N, ¿y se despide?

La hora de la verdad para Paraguay: ¿Delación premiada o no?

ESPN y Viacom se quedan con la Liberadores y Sudamericana

Ley de Alquileres sigue sin cerrar: Ahora va a Presupuesto

La Cámpora, la ANSES y una grave denuncia contra los K