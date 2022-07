"No aflojen": el video dedicado a quienes quieren irse del país

Y siguió: "Antes, dejame que te cuente algo de mi. En 2002, yo tenía un buen cargo en una multinacional argentina. Estaba casado y esperando a nuestra primera hija, Luz. Todo andaba encaminado. Pero algo me hacía ruido. Quería dejarle a Luz un país mejor que el que me había tocado a mi. Mi abuelo me decía que no me meta en política. Por suerte no le hice caso. Ahora tengo cinco hijos. Todavía no puedo decir que logramos el país que quiero para ellos, pero no me arrepiento un segundo de mi decisión. Vivimos en un país que no podría ser mejor. Pero perdimos la confianza en nosotros mismos, y sin confianza no podemos construir. Argentina es una decisión. El pasado no determina lo que viene y el futuro depende de lo que hagamos hoy”.