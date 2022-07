La Argentina enfrenta un desequilibrio macroeconómico y social enorme, en términos de indicadores sociales estamos en niveles muy críticos similares a los de 2001, y en desequilibrio monetario estamos en el doble de la previa del Rodrigazo y en lo que tiene que ver con activos financieros vinculados con la fuga y al ataque contra la moneda estamos en lo que era la antesala de la hiperinflación de Alfonsín, y el Gobierno no toma nota de esto y no hace nada La Argentina enfrenta un desequilibrio macroeconómico y social enorme, en términos de indicadores sociales estamos en niveles muy críticos similares a los de 2001, y en desequilibrio monetario estamos en el doble de la previa del Rodrigazo y en lo que tiene que ver con activos financieros vinculados con la fuga y al ataque contra la moneda estamos en lo que era la antesala de la hiperinflación de Alfonsín, y el Gobierno no toma nota de esto y no hace nada