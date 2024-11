Tensión en América TV por la llegada de Lapegüe: "La dirección censuró una nota"

Por otro lado, con el lanzamiento del programa de Lapegüe trascendió que también finalizará Cocineros Argentinos, actualmente emitido de 11:30 a 13:00.

La primera mañana de TN tendría nueva dupla

Ante la retirada de Lapegüe, su histórica compañera Roxana Vázquez también daría un paso al costado en Tempraneros, aunque seguiría ligada al medio. Esto fue comentado el pasado domingo (17/11) en el envío Team Ubfal, donde además aseguraron que el canal de noticias ya habría elegido a la nueva dupla que se hará cargo del ciclo matutino.

Fue Lucca Prensa, panelista del programa Laura Ubfal, quien indicó: "Una de las mejores fuentes que te puedas imaginar me dice: 'Tengo en exclusiva un histórico programa que se rompe absolutamente'".

"Hay nuevos conductores para la primera mañana de TN. Él, va a tener que dejar un histórico trabajo de muchísimos tiempo para hacer esto, y ella estaba en negociaciones con otras señales de noticias y dijo: 'Yo si no conduzco, me voy de TN'. Así que no era conductora, y ahora lo va a ser", continuó

Acto seguido, el panelista dio a conocer los nombres de los comunicadores: "Los nuevos conductores de la primera mañana de TN son el señor Mario Massaccesi, que va a, seguramente, dejar la conducción de 'Síntesis', porque termina muy tarde, se va tener que levantar muy temprano, y la señora Paula Bernini".

