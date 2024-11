¿América TV o El Trece? Mariano Iúdica regresa a la televisión

"Yo tengo lo del hotel en verano y lo del balneario, tengo que producir Luzu. Viste como es esto, te dicen 'a la cancha' y vamos. Paso algo muy mágico y único, no pasa siempre eso, lo que no quiero es hacerme malasangre y trabajar tanto. Cuando uno puede levantar un poco la pata, es una bendición de Dios", concluyó.

La salida de Mariano Iúdica de Polémica en el bar

La última experiencia del conductor al frente del mítico ciclo finalizó a principios del 2023.

Fue Mariana Calabró, por entonces panelista del ciclo Lanata sin filtro en Radio Mitre, quien se refirió al hecho en aquella oportunidad. "El conductor no será parte de esta nueva temporada", confirmó Calabró.

Embed - Desvincularon a Mariano Iúdica de su programa: los detalles en la columna de Marina Calabró

"Desde el riñón de Iúdica, lo que me dicen es que Mariano está abocado a sus emprendimientos gastronómicos (...) lo que le impide hacer televisión en vivo los fines de semana", comentó panelista dando a entender que la desvinculación del conductor se había dado en buenos términos

Me dicen: 'A Mariano le está yendo súper bien con los restaurantes, no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado él hizo 'La noche del domingo' en esa versión, vamos a decir, un poco 'deslucidona' Me dicen: 'A Mariano le está yendo súper bien con los restaurantes, no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado él hizo 'La noche del domingo' en esa versión, vamos a decir, un poco 'deslucidona'

Y concluyó: "A mí lo que me dice el riñón de Iúdica es que la pasó como la mona, porque claro, medía 0.8 todos los domingos estaba remando solo, sin producción, sólo hacía PNT".

image.png La apertura del restaurante de Iúdica en Pinamar habría estado relacionada con su salida.

Sin embargo, la otra versión fue bastante distinta:

Desde el riñón de Polémica a mí lo que me dijeron: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo, Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar' Desde el riñón de Polémica a mí lo que me dijeron: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo, Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar'

Finalmente, Marcela Tinayre quedó a cargo del envío, el cual finalizó en diciembre de 2023.

-------

Más contenido en Urgente24:

Sigue fuerte el rally de Bitcoin y ya supera los US$ 84.500

Una médium le afirmó a Carmen Barbieri que su padre fue asesinado

USA: El ejército de Elon Musk que moldeará el gobierno de Trump