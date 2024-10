Baja en El Trece: A días de su relanzamiento, una panelista se despidió de Poco Correctos

Embed - MARIA BELEN LUDUENA en Instagram: "Hoy fue mi último día en @pococorrectoseltrece y como no podía ser de otra manera me despedí emocionada y llorando. Con los años estoy abrazando y aceptando mi sensibilidad y vulnerabilidad. Soy lo que soy! ♥ Cerrar ciclos no es fácil, pero nos empujan a seguir desafiándonos para continuar creciendo en lo que más nos apasiona. GRACIAS a mis COMPAÑEROS delante y detrás de cámara. Tuve la suerte de tener muy buena gente al lado y de cada uno me llevo algo especial. Agradecida a las autoridades de Canal 13 por darme trabajo y a @fernandezcoco10 por haberme hecho la propuesta. Trabajé con absoluta libertad. Gracias a USTEDES por el cariño que recibo por hacer lo que tanto me gusta! Es un placer acompañarlos todos los días! Gracias mi vida @jorgemacri por apuntalarme y valorar a una mujer independiente. Estoy segura que algo bueno vendrá y se lo encomiendo a la virgen! Qué así sea! ♥ pd: @joseoro6 tenes tarea " View this post on Instagram A post shared by MARIA BELEN LUDUENA (@mariabelenluduena)

"Agradecer a la gran producción que tenemos, con Juan Cruz a la cabeza, a todos los técnicos, a todos los camarógrafos, a los sonidistas, porque sin ellos no podríamos salir al aire, make up y vestuario también, y a las autoridades del canal, que me dieron la oportunidad de trabajar, de hacer lo que tanto me gusta, lo que me apasiona", manifestó.

Gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Coco Fernández, que fue el que me trajo, así que se lo quiero agradecer a él. A Jorge (Macri) que me está mirando, que es el alcalde, como le decimos, que me acompaña, me apuntala un montón, me da consejos, y le gusta y valora tener una mujer al lado independiente Gracias a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Coco Fernández, que fue el que me trajo, así que se lo quiero agradecer a él. A Jorge (Macri) que me está mirando, que es el alcalde, como le decimos, que me acompaña, me apuntala un montón, me da consejos, y le gusta y valora tener una mujer al lado independiente

"Calculo que nos vamos a seguir viendo, porque me encanta lo que hago, me apasiona lo que estoy haciendo y quiero seguir creciendo, gracias chicos", celebró.

Cuándo se estrena la nueva temporada de Poco Correctos en El Trece

El 11 de noviembre se dará la renovación de Poco Correctos con Barbieri y Otero a cargo del programa.

Respecto a los dos conductores, aún resta saber cuáles serán los proyectos de Álvarez, pero se sabe que Leunis tomará las riendas de otro programa de El Trece. Se trata del regreso de El Gran Premio de la Cocina, cuya nueva temporada comenzará ese mismo lunes.

---------

Más contenido de Urgente24

BCRA y tasa de interés: Comienzan a crecer los rumores de una baja

Golpe al ego de Milei: Axel Kicillof en el Financial Times

Ranking FIFA: La Scaloneta sigue puntera pero Francia está cerca