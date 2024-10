Tambalea Alejandro Fantino: El Trece habría escogido a su reemplazo

image.png Leunis recientemente asumió la conducción de Ahora Caigo.

Es en este marco que, al reflotarse los rumores de una inminente renuncia, decisores de la productora Kuarzo y El Trece comenzaron a barajar nombres para suplantar al periodista.

De este modo, tomó fuerza la figura de Leandro 'El Chino' Leunis para continuar al frente del ciclo, en caso de que Fantino deserte.

"Leandro asumió la conducción de Ahora Caigo y pronto estará al frente de El Gran Premio de la Cocina. Él no está informado de que su nombre está en carpeta para ser el reemplazante de Fantino, pero se lo comunicarán en su debido momento", afirmó Rodríguez en su nota.

Tensión en El Trece: Por bajo rating, Alejandro Fantino podría abandonar su ciclo

Pese a la enorme expectativa inicial, Por amor o por dinero, envío encabezado por Alejandro Fantino en El Trece, terminó siendo relegado al horario de las 23:30 ante sus bajísimos números de rating. En este marco, y decepcionado ante el complejo panorama del ciclo, la semana pasada surgió la versión de que el conductor analizaría abandonar el programa.

En primera instancia, es menester indicar cuáles han sido las mediciones más recientes del envío:

El viernes 4 de octubre, el ciclo promedió solo 3.3 puntos de rating, con pisos de 2.7, y en algunos momentos fue desplazado al tercer puesto por Cantado 2024 en América, que promedió 3.0.

Ante sus pésimas performances, a mediados de esa semana El Trece se determinó que el reality pasara al marginal horario de las 23:15, que en realidad es a las 23:30, para que Los 8 escalones ocupara nuevamente esa franja.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1843506673740329408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1843506673740329408%7Ctwgr%5Eb2fc8ccc896badd2ca7e1e077c6fabbc7c15e3ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftension-el-trece-rating-alejandro-fantino-podria-abandonar-su-ciclo-n587027&partner=&hide_thread=false ¡Lucía y Mateo fueron la pareja más votada por el público y permanecen en el reality! Por otro lado, Pablo y Florencia se convirtieron en la primera pareja eliminada de #PorAmorOPorDinero.#lovieneltrece @amorodineroarg pic.twitter.com/6XjY48ewKN — eltrece (@eltreceoficial) October 8, 2024

"La decepción fue total y el conductor se fue apagando aún más. El jueves se le comunicó la decisión del recorte y el nuevo horario, lo que lo llevó a replantearse su continuidad", indicó el periodista Ignacio Rodríguez en una nota para C5N, y agregó:

El círculo cercano al conductor comenta que no la está pasando bien y que en estas últimas horas está pensando en dejar la conducción de Por amor o por dinero, una verdadera bomba de concretarse. Sin embargo, no quiere estar sumido en uno de los grandes fracasos de la televisión El círculo cercano al conductor comenta que no la está pasando bien y que en estas últimas horas está pensando en dejar la conducción de Por amor o por dinero, una verdadera bomba de concretarse. Sin embargo, no quiere estar sumido en uno de los grandes fracasos de la televisión

Por otro lado, el también panelista de Radio 10 indicó que Adrián Suar, gerente de programación del canal, le lanzó un ultimátum a Kuarzo Entertainment, productora del reality show de Fantino: "Tienen que levantar el número. Apliquen todas las estrategias que sean necesarias para hacerlo… Tienen todo octubre”.

