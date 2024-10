Recula El Trece: Regresa Guido Kaczka y Alejandro Fantino queda relegado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1841670703386411248&partner=&hide_thread=false #RATING#PorAmorOPorDinero en 2,9

Con #BakeOffFamosos en Tanda



Fantino y Suar, viendo un nuevo fracaso en sus haberes: pic.twitter.com/KTzA4YJrTf — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 3, 2024

Pero eso no es todo. Además de aplazar el programa de Fantino, el horario de las 22:30 volverá a ser de Kaczka, quien hasta antes del estreno de Por amor o por dinero aparecía en dos envíos consecutivos.

De este modo, el nuevo prime-time de El Trece será: a las 20:00 'Telenoche'; a las 21:15 'The Floor' (el formato de Países Bajos que lidera Kaczka); a las 22:30 'Los 8 escalones' y Fantino pasará a las 23:15.

Los 8 Escalones ha sido, desde su inicio, un programa rendidor, pero el pasado el viernes se había despedido temporalmente, con promesa de volver sólo para definir al ganador del segundo departamento a estrenar. Todo indica que volverá quedarse, pese a que nunca debería haberse ido en primer lugar.

¿Error garrafal de El Trece? Levantó a Kaczka por Fantino y el rating se hunde

El pasado lunes 30 de septiembre El Trece estrenó Por amor o por dinero, su propuesta para competir en el prime-time encabezada por Alejandro Fantino. Para ubicar tal envío el canal decidió levantar Los 8 Escalones del Millón conducido por Guido Kaczka, movimiento que podría haber sido un error garrafal.

Sucede que el reality show está quedando muy por relegado en materia de rating y no logra medir siquiera la mitad de lo que cosechaba el ciclo lúdico.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuccaPrensa/status/1841287031697158565?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841287031697158565%7Ctwgr%5Ea725e8c2fea60870e82ba49380515fd5c3eb8978%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ferror-garrafal-el-trece-levanto-kaczka-fantino-y-el-rating-se-hunde-n586619&partner=&hide_thread=false Guido con #TheFloor le dejó 9,1 a #PorAmorOPorDinero, que lo bajó a 6,5 puntos instantáneamente.



Ya lo corrieron 10 minutos a Fantino que hoy empezó 22:10hs. — (@LuccaPrensa) October 2, 2024

A partir de la inclusión de Bake Off Famosos en Telefe, las autoridades del canal del Grupo Clarín decidieron patear el tablero ubicando a la misma hora Por amor o por dinero.

Sin embargo, los primeras emisiones de Fantino no tuvieron el éxito esperado. En la primera sólo logró 5.2, no entró en el Top Five del día y ni siquiera en el podio del canal, mientras que en la segunda apenas marcó 4,7, menos de cinco décimas que la noche de su debut.

Por su parte, en dicho horario Kaczka lograba, hasta principios de septiembre, promedios superiores a los 7 puntos en el doblete que realizaba El Trece con sus dos envíos, The Floor y Los 8 Escalones del Millón.

Curiosamente, tanto el programa de Fantino como el de Kaczka son producidos por Kuarzo Entertainment, firma dirigida y fundada por Martín Kweller.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1841481856174207022?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841481856174207022%7Ctwgr%5Ea725e8c2fea60870e82ba49380515fd5c3eb8978%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ferror-garrafal-el-trece-levanto-kaczka-fantino-y-el-rating-se-hunde-n586619&partner=&hide_thread=false Debido a los bajos números, desde este Jueves #PorAmorOPorDinero arrancará a las 22:30hs hasta la medianoche (pierde media hora). pic.twitter.com/FBbADMkHKk — foromedios (@forofms) October 2, 2024

Por lo pronto, las bajas mediciones llevaron al canal a aplazar por media hora el programa y, por ende, acortar media hora su duración.

-------

Más contenido en Urgente24:

Masiva Marcha Universitaria y mucha preocupación en la Rosada

Narcos 2024: Patricia Bullrich o cuando el narcotráfico duerme tranquilo y sin frazada

La hija de Yuyito González compartió un audio íntimo de Milei: "Me dice hija"