Tensión en El Trece: Por bajo rating, Alejandro Fantino podría abandonar su ciclo

El círculo cercano al conductor comenta que no la está pasando bien y que en estas últimas horas está pensando en dejar la conducción de Por amor o por dinero, una verdadera bomba de concretarse. Sin embargo, no quiere estar sumido en uno de los grandes fracasos de la televisión

Por otro lado, el también panelista de Radio 10 indicó que Adrián Suar, gerente de programación del canal, le lanzó un ultimátum a Kuarzo Entertainment, productora del reality show de Fantino: "Tienen que levantar el número. Apliquen todas las estrategias que sean necesarias para hacerlo… Tienen todo octubre”.

Recula El Trece: Regresa Guido Kaczka y Alejandro Fantino queda relegado

En la velada del miércoles (3/10) Por amor o por dinero, ciclo conducido por Alejandro Fantino, cayó por tercera vez consecutiva en el rating frente a Bake Off: Famosos de Telefe. En este marco, El Trece dio dar marcha atrás y volvió a a ubicar a Los 8 Escalones del Millón de Guido Kaczka en su antiguo horario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/teleavisador/status/1841857820339089736?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841857820339089736%7Ctwgr%5E75d68d7522e8fdd7cac4006453e99d5e25a70fcd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Frecula-el-trece-regresa-guido-kaczka-y-alejandro-fantino-queda-relegado-n586703&partner=&hide_thread=false Marcha atrás en @eltreceoficial



Vuelve #Los8Escalones desde el lunes a las 22:30hs



#PorAmorOPorDinero se mueve a las 23:15hs pic.twitter.com/gYw5hV9TpP — Teleavisador (@teleavisador) October 3, 2024

El pasado lunes debutaron el certamen de repostería y el reality show con 12.1 puntos contra 5.2, respectivamente. El martes subió uno y bajó otro: 15.2 contra 4.7. Por último, el miércoles la planilla sentenció: 13.9 contra 4.2.

El envío de parejas estaba perdiendo medio punto por día, lo que auguraba un duro panorama hacia el futuro.

Cabe destacar que desde el canal de aire del Grupo Clarín especulaban con que la propuesta de ver en vivo la intimidad de 10 parejas, frente a un programa grabado como el de pastelería, le podía aportar un plus. Sin embargo, no ocurrió.

Tras la categórica derrota de ayer, las autoridades de El Trece resolvieron que desde el próximo lunes, 7 de octubre, Fantino vaya más tarde para compartir franja con el final de Bake Off famosos, pero especialmente con Survivor, el envío de Marley que quedó sumamente rezagado en métricas, sobre todo tras las denuncias contra el conductor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1841670703386411248?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841670703386411248%7Ctwgr%5E75d68d7522e8fdd7cac4006453e99d5e25a70fcd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Frecula-el-trece-regresa-guido-kaczka-y-alejandro-fantino-queda-relegado-n586703&partner=&hide_thread=false #RATING#PorAmorOPorDinero en 2,9

Con #BakeOffFamosos en Tanda



Fantino y Suar, viendo un nuevo fracaso en sus haberes: pic.twitter.com/KTzA4YJrTf — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 3, 2024

Pero eso no es todo. Además de aplazar el programa de Fantino, el horario de las 22:30 volverá a ser de Kaczka, quien hasta antes del estreno de Por amor o por dinero aparecía en dos envíos consecutivos.

De este modo, el nuevo prime-time de El Trece será: a las 20:00 'Telenoche'; a las 21:15 'The Floor' (el formato de Países Bajos que lidera Kaczka); a las 22:30 'Los 8 escalones' y Fantino pasará a las 23:15.

Los 8 Escalones ha sido, desde su inicio, un programa rendidor, pero el pasado el viernes se había despedido temporalmente, con promesa de volver sólo para definir al ganador del segundo departamento a estrenar. Todo indica que volverá quedarse, pese a que nunca debería haberse ido en primer lugar.

