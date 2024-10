Albañil libertario fue acusado de 'extra' por Diego Brancatelli y salió al cruce

"¿Flavio Arenales es empleado público o algo? ¿Cómo lo autorizaron a estar en uno de los palcos con los principales referentes de Milei?", se preguntó Brancatelli entonces, deslizando que Arenales tendría un contrato estatal.

La respuesta del militante libertario

El albañil procedió con su respuesta a través de su cuenta de X (ex Twitter) con un video en el que exhibió su casa humilde y con pocas comodidades.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FlavioArenales/status/1849487209981984953&partner=&hide_thread=false Para vos brancateli que vivís en un mundo de fantasía y de mentiras la próxima conoceme abrazo pic.twitter.com/AqrebSj4YO — Flavio Arenales (@FlavioArenales) October 24, 2024

"Este video es para vos, para que me conozcas un poquito más. Y antes de hacer un informe con mentiras, al menos informate bien", espetó en el inicio Arenales, y procedió a exhibir cada una de las herramientas de su taller a la vez que chicaneaba al periodista por "no haberlas usado nunca". Por otro lado, aclaró:

Jamás viví del Estado, no. Nunca. Ni siquiera me anoté en los IFE Jamás viví del Estado, no. Nunca. Ni siquiera me anoté en los IFE

"Yo vivo acá en La Matanza, donde reina el peronismo hace 40 años. No hay agua, no hay gas, no hay cloacas, no hay luz, no hay asfalto, no hay anda", sostuvo el militante en otros los pasajes del video, y remató: "Antes de hablar de un pobre, Brancatelli, lavate bien la boca".

