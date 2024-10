Chau foto multas: Proponen eliminarlas para terminar con "el curro" de la recaudación

"Hay que terminar con todos los curros". Ese es el argumento de una diputada nacional que en las últimas horas presentó un proyecto de ley con una particular propuesta: que se eliminen las foto multas y que su implementación sea "la excepción y no la regla". Para la legisladora, el método actual no contribuye a la seguridad vial y se creó con un único fin: el recaudatorio.