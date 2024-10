Se recupera Jorge Lanata: "Ya no tiene sedación"

Jorge tuvo una intervención que no es una operación, no con cirujano. Le colocaron una válvula ileocecal. El íleon es lo que contacta con el intestino grueso. La válvula es para evitar que el contenido del intestino grueso no pase al intestino delgado. O sea, esta válvula filtra todas las bacterias contaminadas Jorge tuvo una intervención que no es una operación, no con cirujano. Le colocaron una válvula ileocecal. El íleon es lo que contacta con el intestino grueso. La válvula es para evitar que el contenido del intestino grueso no pase al intestino delgado. O sea, esta válvula filtra todas las bacterias contaminadas

"Ergo, el intestino no está funcionalizado. Sigue sedado con asistencia ventilatoria mecánica, antibióticos y esta nueva decisión de colocarle la válvula. Sigue con alimentación parenteral (por vena)", concluyó de Brito.

"Es un horror": Filtraron una foto de Jorge Lanata en terapia intensiva

Si bien desde el principio de la internación de Jorge Lanata su familia procuró para que no se filtrara ninguna imagen del periodista, finalmente ocurrió y en las redes sociales se volvió viral. El hecho rápidamente fue repudiado y en la actualidad el entorno íntimo del conductor busca respuestas.

Es preciso recordar que su esposa Elba Marcovecchio era quien elegía quienes podían entrar a visitar al comunicador con el dispositivo móvil con el fin de evitar que se filtraran imágenes del conductor. La abogada tras la filtración se contactó con Mariano Yezze, panelista de DDM, para señalar: "Es un horror".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1848808345282498962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1848808345282498962%7Ctwgr%5E925c9969e533ddc830a433bc6709c523067dd5ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fes-un-horror-filtraron-una-foto-jorge-lanata-terapia-intensiva-n588119&partner=&hide_thread=false JORGE LANATA: LEVE MEJORÍA EN SU SALUD



Se filtró una foto y estalló el escándalo.#DDM pic.twitter.com/auXZNHoOIv — América TV (@AmericaTV) October 22, 2024

Es preciso resaltar que la cuenta de X que difundió el contenido fue creada hace algunos días y no posee seguidores. Asimismo, fue la única publicación que había realizado hasta el momento. En el caso de que el hecho sea denunciado en la Justicia, intentarán rastrear desde que computadora que lo publicaron para luego determinar quién fue.

“Me resulta tan espantoso que alguien pueda hacer algo así, la justicia tendría que actuar de oficio”, opinó Mariana Fabbiani, conductora del ciclo que se emite por la pantalla de América TV, ante el repudiado episodio, donde aseguraron que existe más material sin difundir.

---------

Más contenido de Urgente24

BCRA y tasa de interés: Comienzan a crecer los rumores de una baja

Golpe al ego de Milei: Axel Kicillof en el Financial Times

Ranking FIFA: La Scaloneta sigue puntera pero Francia está cerca