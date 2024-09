La guerra entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale salpicaría a Radio Mitre: "Si entra, yo me voy"

Por su parte, Guido Záffora intervino e indicó que Feinmann le habría advertido a las autoridades de la emisora: "Si entra Jony yo me voy".

"Es real que hubo llamados para reemplazar a Jorge"

"Mientras Jorge esté vivo no voy a reemplazarlo"



El propio González Oro ya había confirmado el contacto de Radio Mitre en diálogo con el envío A la tarde, pero su versión de los hechos fue diferente:

Es real, pero mientras Jorge -perdón la expresión-, pero mientras Jorge esté vivo yo no voy a hablar de radio. No, no tengo ganas. Yo tengo ganas de que salga, de que se mejore, que pueda hacer radio. No sé si sale y cómo va a salir. Nadie tiene idea, sé que está grave, porque está grave, hace dos meses que está en terapia intensiva, intubado Es real, pero mientras Jorge -perdón la expresión-, pero mientras Jorge esté vivo yo no voy a hablar de radio. No, no tengo ganas. Yo tengo ganas de que salga, de que se mejore, que pueda hacer radio. No sé si sale y cómo va a salir. Nadie tiene idea, sé que está grave, porque está grave, hace dos meses que está en terapia intensiva, intubado

"Yo recibo información de Buenos Aires, hablé con Jorge Porta, director de Radio Mitre, pero no por la radio, sino para que me diga la verdad de cómo está Jorge", subrayó González Oro.

Nuevo parte médico de Jorge Lanata: Suspendieron su traslado

En las últimas horas el Hospital Italiano publicó un nuevo parte médico actualizando el estado de salud de Jorge Lanata, quien está próximo a cumplir tres meses internado. La institución indicó que, debido a un cuadro febril, finalmente el traslado del conductor a un centro de rehabilitación queda suspendido.

Según indica el informe firmado por el Coordinador de Terapia Intensiva y el Jefe de la Unidad, el periodista "evoluciona estable, permanece con encefalopatía multicausal, con leve mejoría progresiva de la misma".

En el día de ayer, presentó un episodio febril sin descompensación hemodinámica, con sospecha de nueva infección urinaria. La función renal permanece estable. Continúa con rehabilitación respiratoria y neuromuscular con buena tolerancia. Permanece con el retiro progresivo del soporte ventilatorio, con ventilación espontánea durante el día y de soporte parcial nocturno En el día de ayer, presentó un episodio febril sin descompensación hemodinámica, con sospecha de nueva infección urinaria. La función renal permanece estable. Continúa con rehabilitación respiratoria y neuromuscular con buena tolerancia. Permanece con el retiro progresivo del soporte ventilatorio, con ventilación espontánea durante el día y de soporte parcial nocturno

Por esta razón, "por el momento, permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este Hospital".

El traslado del periodista al centro de rehabilitación se demoró por un cuadro febril



El periodista de Radio Mitre había sido internado el pasado 14 de junio tras sufrir una descompensación durante un estudio de rutina. Desde dicho día quedó internado en el Hospital Italiano para un mayor control y seguimiento.

Desde el hospital remarcaron en su informe que actualmente presenta una leve mejoría del cuadro clínico general y que no requiere de soporte artificial.

